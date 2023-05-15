İslam Memiş: Kardeşim, çok yalvardım ancak sen zorla öptürdün kendini
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkati çeken mesajlar paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden sonra en merak edilen konuların başında sandık sonuçlarının altın fiyatlarını nasıl etkilediği geliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, Twitter hesabında geçtiğimiz cumartesi gününe ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:
"Cumartesi kuyrukta bekleyip 1.510-1.520’den gram altın alan kardeşim, gram altın 1.412 lira."
"22,40-22,60’dan dolar alan kardeşim, dolar 21,07 lira Çok yalvardım ancak sen zorla öptürdün kendini."
"Panikle alım yapanlar var. Hiç bitmeyecek onlar. Her yıl aynı hikaye. Yüksekten aldım ne yapayım?"