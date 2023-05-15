İslam Memiş: Kardeşim, çok yalvardım ancak sen zorla öptürdün kendini

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden sonra en merak edilen konuların başında sandık sonuçlarının altın fiyatlarını nasıl etkilediği geliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, Twitter hesabında geçtiğimiz cumartesi gününe ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: