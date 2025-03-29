İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Ons altın rekor seviyelere ulaşırken yatırımcılar, "Altın alınmalı mı, satılmalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Finans Analisti İslam Memiş, altının gelecekteki seyri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi politikalarına ilişkin açıklamalarının ardından ons altın yeniden rekor kırdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, altının ne kadar yükselebileceğine ve düşüş beklentisine dair öngörülerini paylaştı.
İslam Memiş, "Yılın ikinci yarısında yükselişlerin süreceği görülüyor. Trump, ticaret savaşlarını resmen başlattı ve ons altın 3 bin 80 direncini kırdı. Beklediğimizden daha agresif bir yükseliş yaşandı." ifadelerini kullandı.
Altın almayı düşünen yatırımcılara da uyarıda bulunan Memiş, nisan ayında sert düzeltmeler görülebileceğini belirterek, "Her ne kadar 3 bin 200 seviyesini beklesek de, düzeltme olmaması teknik olarak risk oluşturuyor." dedi.
GRAM ALTINDA YENİ HEDEF BELİRLENDİ
Mart ayında bir düzeltme hareketi beklediklerini ancak bu düşüşün nisan ayında gerçekleşebileceğini söyleyen Memiş, "Altın yatırımcıları yılın en kazançlı grubu olmaya devam ediyor.
Altın, çift yönlü hareket edebilen bir enstrüman olduğu için avantajlı bir yatırım aracı. Yılın ikinci yarısında gram altının 4 bin ile 4 bin 750 lira seviyelerine kadar yükselebileceği öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.