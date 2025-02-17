İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Altın fiyatlarında yaşanan ani düşüş yatırımcıları endişelendirdi. Son dönemde üst üste rekorlar kıran gram altın, sert bir şekilde gerileyerek piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Uzmanlar, bu düşüşün ardından paniğe kapılmamak gerektiğini belirterek, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, gram altının önümüzdeki dönemde 4 bin 500 lirayı görebileceği öngörülüyor. Ekonomist İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede, altındaki yükselişlerin manipülatif olduğunu ve sert düşüşlerin gelebileceğini belirtti. Özellikle doların etkisiyle gram altının değer kazanabileceğini ifade eden Memiş, Temmuz ayına kadar 3 bin 700-3 bin 800 lira bandında dalgalanma beklediğini, Temmuz sonrasında ise 4 bin lira seviyesini aşabileceğini öngördü.
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
Güncel verilere göre altın fiyatlarında son durum şöyle:
Ons altın: Alış 2.885,16 dolar, satış 2.885,88 dolar
Gram altın: Alış 3.352,29 lira, satış 3.352,91 lira
Çeyrek altın: Alış 5.525,76 lira, satış 5.651,17 lira
Yarım altın: Alış 11.016,97 lira, satış 11.302,33 lira
Tam altın: Alış 22.103,02 lira, satış 22.535,54 lira
MANİPÜLASYON UYARISI VE SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan yükselişlerin manipülatif olabileceğini belirterek, özellikle ons altında sert düşüşler yaşanabileceğine dikkat çekti. Memiş, Londra'dan Amerika'ya yapılan altın transferlerinin ve altına ithalat vergisi getirileceği yönündeki beklentilerin piyasalarda dalgalanmaya yol açtığını söyledi. Ayrıca, ABD'deki ekonomik gelişmelerin altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini vurguladı.
Memiş, yatırımcıların piyasadaki belirsizlikler karşısında temkinli davranmaları gerektiğini belirterek, özellikle ons altın tarafında ani düşüşler yaşanabileceğini kaydetti. 2025 yılı boyunca geniş bir bant aralığında hareket etmesi beklenen ons altının, 2.580 ile 3.080 dolar seviyeleri arasında dalgalanacağı öngörülüyor.
YENİ DÜZENLEMELER VE MANİPÜLASYON İDDİALARI
Altın piyasasındaki dalgalanmaların arkasında küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra manipülasyon iddiaları da bulunuyor. Memiş, ABD'de altının yeniden değerlenmesine yönelik planların olduğunu belirterek, bu durumun piyasalarda spekülasyona neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, Trump ve Elon Musk'ın altınla ilgili planlarının piyasalarda belirsizliği artırdığını dile getirdi.
Memiş, altın fiyatlarında yaşanan ani yükselişlerin ardından yatırımcıların temkinli olmalarını ve ani kararlar almaktan kaçınmalarını önerdi. Özellikle ons altın tarafında düzeltme hareketlerinin gelebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların fiyatlardaki dalgalanmaları yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.
Altın piyasasındaki bu hareketlilik devam ederken, uzmanlar yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Özellikle kısa vadeli dalgalanmalar karşısında panik yapmamak ve uzun vadeli yatırım stratejileriyle hareket etmek gerektiği belirtiliyor.