İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, gram altının önümüzdeki dönemde 4 bin 500 lirayı görebileceği öngörülüyor. Ekonomist İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede, altındaki yükselişlerin manipülatif olduğunu ve sert düşüşlerin gelebileceğini belirtti. Özellikle doların etkisiyle gram altının değer kazanabileceğini ifade eden Memiş, Temmuz ayına kadar 3 bin 700-3 bin 800 lira bandında dalgalanma beklediğini, Temmuz sonrasında ise 4 bin lira seviyesini aşabileceğini öngördü.