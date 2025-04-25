İslam Memiş Kahreden Haberi Verdi: Her Şeyinizi Kaybedersiniz

“KOLAY KAZANÇ HAYALİYLE HAREKET EDİLİYOR”

Altın, kripto para ve borsa gibi alanlarda yaşanan ani dalgalanmaların yatırımcılarda büyük bir yanılgıya neden olduğunu belirten Memiş, “Kolay para kazanma hayaline kapılanlar büyük risk alıyor. Finansal piyasalar bugün karışık ve belirsizliklerle dolu. Bu ortamda kredi çekerek yatırım yapmak, karanlık bir tünelde hızla ilerlemek gibidir” dedi.