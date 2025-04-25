İslam Memiş Kahreden Haberi Verdi: Her Şeyinizi Kaybedersiniz
Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yatırımcıların yönünü yeniden bu alana çevirmesine neden oldu. Son günlerde bankalardan kredi çekerek ya da nakit avans kullanarak altın alımı yapanların sayısındaki artış dikkat çekerken, uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Finans analisti İslam Memiş, bu yöntemi tercih eden vatandaşlara yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: TGRT Haber
TGRT Haber yayınına katılan Yaprak Hırka Yıldız, bankaların yatırım amaçlı kullanılan kredilerle ilgili vatandaşlara bilgilendirme mesajları gönderdiğini aktardı. Özellikle yükseliş dönemlerinde kredi ve nakit avans kullanılarak yapılan altın alımlarının artış gösterdiğini vurgulayan Yıldız’a yanıt veren İslam Memiş, bu tercihi yapanlara yönelik “Vah, vah, vah... Ne kadar anlatsak da fayda etmiyor” ifadelerini kullandı.
"ÖNCE TASARRUF, SONRA HARCAMA"
Memiş, vatandaşların finansal okuryazarlık konusunda halen ciddi eksiklikler yaşadığını belirterek, tasarruf bilincinin ters işlendiğini söyledi. “Bugüne kadar harcamayı önce yap, kalanla tasarruf et denildi. Bu çok yanlış. Önce tasarruf yapılmalı, kalanla harcama gerçekleştirilmeli” diyen Memiş, krediyle yatırım yapanları uyardı.
“KOLAY KAZANÇ HAYALİYLE HAREKET EDİLİYOR”
Altın, kripto para ve borsa gibi alanlarda yaşanan ani dalgalanmaların yatırımcılarda büyük bir yanılgıya neden olduğunu belirten Memiş, “Kolay para kazanma hayaline kapılanlar büyük risk alıyor. Finansal piyasalar bugün karışık ve belirsizliklerle dolu. Bu ortamda kredi çekerek yatırım yapmak, karanlık bir tünelde hızla ilerlemek gibidir” dedi.
“KALDIRAÇLI İŞLEMLERDEN UZAK DURUN”
Memiş, özellikle kaldıraçlı işlemler, borçla yapılan yatırımlar ve hızlı kazanç vaadi sunan yöntemlerin yatırımcıyı büyük kayıplarla karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çekti. “Bankadan kredi çekerek altın alanlar ciddi risk altındadır. Bu yöntemlerle yatırım yapanlar batabilir, tüm birikimlerini kaybedebilir” uyarısında bulundu.
“NEFSİNE YENİK DÜŞMEYİN, BİLGİLİ KARARLAR ALIN”
Finans uzmanı, vatandaşlara çağrısında nefsine yenik düşmeden hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Finansal piyasalarda doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Karar alırken kişisel heves ve beklentilere değil, sağlam verilere ve gerçekçi planlara dayanılmalı” ifadelerini kullandı.