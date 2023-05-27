İslam Memiş herkesin aklındaki soruya yanıt verdi: Dolar mı daha çok yükselecek euro mu?
İslam Memiş, kaleme aldığı yazısında yatırım yapmak için dolar ve euro arasında kalanlara uyarılarda bulundu. İşte Memiş'in döviz piyasalarına ilişkin değerlendirmeleri.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz kurlarına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Memiş, euro yapmak isteyen veya euro borcu olanlara uyarılarda bulundu.
Memiş’in tv100.com’da kaleme aldığı yazısı şöyle:
“Global piyasalar ABD’de borç krizine odaklandı.
Sorun çözülür, sorun çıkmaz.
Ancak bu hafta küresel piyasalarda dolar değer kazanırken euro değer kaybetti.
Dolar endeksi (dxy), 104,20 seviyesine yükselirken, EUR/USD paritesi 1,07’ye geriledi.
İçeride seçimlere bir gün kala TL’si olan dolar mı, euro mu sorusunun cevabını arıyor.
İki hafta önce dövizcilerde kuyruklar vardı, bu hafta yok.
İki hafta önce 22,40-22,60’dan dolar alanlar vardı, bu hafta 21,16’dan.
İki hafta önce 24,60’dan euro alan vardı, bu hafta 23,65’den.
TL bazlı düşünüldüğünde dolar ve euro tarafında yükseliş öngörümü devam ettiriyorum.
Ama birinin daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim.
O da EURO.