İslam Memiş: Hemen Alın Rekor Artacak

GRAM ALTINDA 4.500 TL HEDEFİ SÜRÜYOR

Altın piyasasıyla ilgili değerlendirmelerinde, gram altının geçtiğimiz gün 4.241 TL seviyesine kadar düştüğünü hatırlatan Memiş, bu fiyat aralığının yatırımcılar için bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Gram altın için 4.500 TL hedefinin geçerliliğini koruduğunu belirten Memiş, fiyatların kısa vadede 4.250-4.300 TL aralığında dalgalanabileceğini öngördü.