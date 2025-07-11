İslam Memiş: Hemen Alın Rekor Artacak
Finans analisti İslam Memiş, altın ve kripto para piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcılara uyarılarda bulunan İslam Memiş, elinde Türk lirası olanlara bu haftayı “son alım fırsatı” olarak gösterdi. Altın ve Bitcoin için yeni hedef seviyeleri açıklayan İslam Memiş, piyasaların önümüzdeki süreci nasıl fiyatlayacağına ilişkin öngörülerini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bitcoin’in 112.000 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten İslam Memiş, yatırımcıların bu yükselişin devamına hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Memiş, yıl sonuna kadar Bitcoin’de 120.000 - 140.000 dolar aralığını beklediğini söyledi.
Daha önce destek seviyesi olarak 100.000 doları işaret eden Memiş, bu seviyeyi 104.500 dolara revize ettiğini duyurdu. “Artık Bitcoin’in 100.000 dolar altına gerilemesini beklemiyorum” diyen Memiş, yükselişin yılın son çeyreğinde hız kazanabileceğine dikkat çekti.
GRAM ALTINDA 4.500 TL HEDEFİ SÜRÜYOR
Altın piyasasıyla ilgili değerlendirmelerinde, gram altının geçtiğimiz gün 4.241 TL seviyesine kadar düştüğünü hatırlatan Memiş, bu fiyat aralığının yatırımcılar için bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Gram altın için 4.500 TL hedefinin geçerliliğini koruduğunu belirten Memiş, fiyatların kısa vadede 4.250-4.300 TL aralığında dalgalanabileceğini öngördü.
Ons altının da 3.300 dolar seviyesine gerilediğini belirten İslam Memiş, yukarı yönlü hareketlerde 3.345 dolar seviyesinin direnç noktası olabileceğini söyledi. Altın-gümüş rasyosunun 106 seviyesine ulaşmasının, gümüş için önemli bir alım sinyali verdiğini kaydeden Memiş, yatırımcılara uzun vadede gümüşe yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.
SON ŞANS UYARISI: “EKİM EKME ZAMANI”
Yatırımcılara, altın ve gümüş piyasalarında 3. yükseliş dalgasının başladığını ifade eden İslam Memiş, “Bu hafta son alım şansınız olabilir” dedi. Memiş, Eylül ayına kadar ABD’nin Çin ve Rusya’ya yönelik sert söylemlerinin ve Filistin meselesinde verilecek pozitif mesajların piyasalar üzerinde etkili olacağını, bu gelişmelerin altın ve gümüşe değer kazandırabileceğini vurguladı.
Ayrıca doğalgaz piyasasında da hareketlilik yaşanabileceğini belirten Memiş, yatırımcıları yılın geri kalanı için pozisyonlarını netleştirmeleri konusunda uyardı. “Ekim, ekim zamanıdır” diyen Memiş, TL sahiplerine gram altın, döviz sahiplerine ise ons altın almalarını önerdi.