İslam Memiş: Hazır Olun Rekor Artacak

İslam Memiş, altın yatırımcılarına seslenerek, altına yatırım yapmak için her zaman uygun bir dönem olduğunu ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki yıl için gram altın beklentisini de açıkladı. 2025 yılı için gram altın ve gram gümüş fiyatları hakkında tahminlerde bulunan Memiş, gram altın fiyatının 4500 TL seviyelerine ulaşmasını öngördüğünü söyledi.

Memiş, gram gümüş ve ons altın hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Gümüşün gram fiyatının haftayı 37.17 TL, ons gümüşün ise 33.71 dolardan kapattığını belirterek, "3000-3500 TL aralığında gram altın beklentimiz vardı, bu da gerçekleşti. Ons altın ise merkez bankalarının ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 2600 dolara kadar çıktı" dedi.

MEMİŞ’TEN YATIRIM UYARISI

İslam Memiş, gümüş yatırımında da önemli noktalara değindi. Gümüş gram fiyatının yüzde 6.71, ons fiyatının ise yüzde 6.37 oranında yükseldiğini belirten Memiş, "Altın-gümüş rasyosu 80.73’e kadar geriledi. Geçen ay 81 seviyesindeyken altınları gümüşe çevirmiştik. Beklentimiz 72 seviyesine kadar inmesi" dedi.

Memiş, rasyonun fiziki olarak alınıp satılmayan bir değer olduğunu açıklayarak, "85 seviyesinden altınları gümüşe geçirdiğimizde, 1 kilogram altın almak için 85 kilogram gümüş gerekiyordu. Şimdi bu fark 4 kilogram kar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ VE ALTINDA ARTIŞ SÜRECEK

Memiş, gümüş fiyatlarında her ay artış beklediğini ve 2025 yılında gümüş gram fiyatının 50 TL, ons fiyatının ise 45 dolar seviyelerine ulaşacağını tahmin ettiğini söylerek, "Bu en mütevazı tahminlerim, zirveler geldikçe yukarı yönlü revizeler yapacağım" dedi. Ayrıca, yıl sonuna kadar gümüş gram fiyatının 40 TL’yi görebileceğini ifade etti.

Gram altın fiyatı için ise 1 Ocak itibarıyla 3000-3500 TL aralığında tamamlanabileceğini öngören Memiş, 2025 yılı sonunda ise gram altın fiyatının 4500 TL ve ons altının 3500 dolar seviyelerine ulaşmasını beklediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi