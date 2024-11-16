İslam Memiş: Hazır Olun, Pazartesi Başlıyor

"HAZIR OLUN BU HAFTA SİZİN HAFTANIZ"

"Altın ve gümüş alacaklar hazır olsun, bu hafta sizin haftanız" diyen Memiş, teknik analizlere dayanarak altın fiyatlarının daha da düşebileceğini, ancak bu durumun uzun vadeli bir düşüş trendini işaret etmediğini belirtti. Özellikle ons altının 2.553 dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte, gram altının da 2.970 TL seviyesine çekildiğini ifade etti.