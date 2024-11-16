İslam Memiş: Hazır Olun, Pazartesi Başlıyor
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli bir uyarı geldi. "Hazır olsun, bu hafta sizin haftanız" diyen Memiş, pazartesi gününe dikkat çekerken altın ve gümüş yatırımcılarına seslendi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Altın fiyatlarındaki düşüş trendi devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli bir uyarı geldi. Memiş, yılın son haftalarında altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan düşüşün geçici olduğunu belirterek, yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.
Gram altın 2.827 TL, çeyrek altın 4.816 TL ve ons altın 2.560 dolar seviyelerinde işlem görürken, yatırımcılar altın fiyatlarının ne yönde seyredeceği konusunda endişeli. Memiş ise yaptığı açıklamalarda Aralık ayında altın ve gümüş fiyatlarında önemli bir yükseliş trendi beklendiğini ifade etti.
Memiş, "Özellikle yılın son haftası olarak nitelendirdiğim düşüş trendi devam ediyor. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum" dedi.
"HAZIR OLUN BU HAFTA SİZİN HAFTANIZ"
"Altın ve gümüş alacaklar hazır olsun, bu hafta sizin haftanız" diyen Memiş, teknik analizlere dayanarak altın fiyatlarının daha da düşebileceğini, ancak bu durumun uzun vadeli bir düşüş trendini işaret etmediğini belirtti. Özellikle ons altının 2.553 dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte, gram altının da 2.970 TL seviyesine çekildiğini ifade etti.
Memiş, "Elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcı bu fiyattan satmayı bıraksın. Eğer ekstra bir parası varsa maliyet yapabiliyorsa alım yapabiliyorsa en şanslı yatırımcı benim nazarımda.
Elinde TL ya da dolar bulunduran yatırımcı da hem ons hem de gram altın tarafında muhteşem bir fırsat yakaladı. Altın ve gümüş fiyatları benim paramla ucuz değil. Bedava. Bu cümleyi rahatlıkla kullanabiliyorum" şeklinde konuştu.