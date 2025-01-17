İslam Memiş: Hazır Olun! Her Ay Yeni Rekor Kıracak

HER AY YENİ REKOR GELECEK

İslam Memiş, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi beklenirken, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken iki ana grup olduğunu söyledi. Memiş, bu yatırımcıların elinde altın bulunduranlar ve alım için bekleyenler olarak ikiye ayrıldığını belirtti.

Elinde altını olanların, altını elinde tutmaya devam etmesini söyleyen Memiş, “Her ay bir yeni rekor denemesi beklemeye devam ediyoruz" dedi.