İslam Memiş: Hazır Olun! Her Ay Yeni Rekor Kıracak
Altındaki Ocak ayı rekoru sonrası İslam Memiş’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar…
Kaynak: Kanal D
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının ocak ayındaki rekorunu kırmasının ardından bugün de benzer seviyelerde işlem görmeye devam ettiğini belirterek, yatırımcılara kısa vadeli öngörülerini paylaştı.
HER AY YENİ REKOR GELECEK
İslam Memiş, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi beklenirken, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken iki ana grup olduğunu söyledi. Memiş, bu yatırımcıların elinde altın bulunduranlar ve alım için bekleyenler olarak ikiye ayrıldığını belirtti.
Elinde altını olanların, altını elinde tutmaya devam etmesini söyleyen Memiş, “Her ay bir yeni rekor denemesi beklemeye devam ediyoruz" dedi.
ALTININ FİYATI ARTIŞLA BAŞLADI
Dün, ons fiyatındaki yükselişle birlikte altının gram fiyatı 3 bin 93 liraya kadar çıkmıştı. Bugün de altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 3 bin 99 lira seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 162 liradan satılıyor.
ANALİSTLERİN PİYASA BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 710 dolar seviyesinden işlem görmekte. Analistler, ABD’deki tahvil faizlerinin gerilemesinin altının ons fiyatını desteklediğini ancak Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin azalmasının kar satışlarını beraberinde getirebileceğini belirtiyor. Analistler, altının ons fiyatında 2 bin 690 dolar seviyesinin destek, 2 bin 730 dolar seviyesinin ise direnç olarak takip edileceğini ifade etti.