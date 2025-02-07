İslam Memiş Hazır Olun Diyerek Açıkladı: Büyük Temizlik Olacak

YATIRIMCILARA ÖNERİLER

Memiş, nakit ve dolar sahibi yatırımcıların şanslı olduğunu belirterek, "Altın ve gümüş alacaklar, bu hafta sizin haftanız. Elinde altın ve gümüş olanlar satmasın, ekstra paraları varsa alım yapabilirler" dedi. Ayrıca, tek bir varlığa yatırım yapılmaması ve uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini önerdi.