İslam Memiş Hazır Olun Diyerek Açıkladı: Büyük Temizlik Olacak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, devletin altın ve döviz piyasalarında başlattığı büyük temizlik operasyonunun detaylarını paylaştı. Memiş, borsaya da benzer bir temizlik sürecinin geleceğini öngördü.
Kaynak: Haber Merkezi
Devlet, kara para ağına yönelik operasyonlarını artırarak, altın ve döviz piyasalarındaki manipülasyonları hedef aldı. Memiş, "Devlet 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Bu operasyonda 37 kişi gözaltına alındı, 21 kişi ise aranıyor" dedi. Bu operasyonlar, piyasalarda sahtekarlık yapanlara büyük bir darbe vurdu.
ALTIN VE DÖVİZDE GİZLİ OYUNLAR
Memiş, 2023 Mart ve Nisan aylarında, seçim döneminde piyasalarda yaşanan kargaşayı ve gizli tüccarların oyunlarını hatırlatarak, "O zaman uyardım, hesabı günün birinde devlete vereceksiniz" demişti. Seçim sonrasında fiyatlarda sert düşüşler yaşandı ve uyarılara kulak asmayanlar zarar gördü.
ALTIN KAÇAKÇILIĞINA DARBE
Geçen yılın son çeyreğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşen Memiş, altın kaçakçılığına yönelik operasyonların kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştı. Kapalıçarşı'da bu hafta gerçekleşen operasyonlar, bu durumun bir göstergesi oldu.
BORSA YATIRIMCILARI İÇİN UYARI
Memiş, borsa yatırımcılarını da uyararak, "Borsa yatırımcısını üzen üzülecek. Bu taraf da temizlendikten sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı. Devletin şimdi borsa piyasasına yöneldiğini ve manipülasyon yapanların hesap vereceğini belirtti.
BÜYÜK ALTIN TRANSFERİ
Donald Trump'ın ticaret savaşları başlatmasıyla birlikte, altın fiyatlarında agresif yükselişler görüldü. Memiş, "Dünyadaki bütün yatırımcılar, altını yöneten JP Morgan gibi şirketler ve ülkeler altınlarını fiziki olarak Amerika'ya transfer ediyor. Bu transfer, 13 milyon ons, yani 38 milyar dolar değerinde" dedi.
Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki manipülasyonları eleştirerek, "Trump ve etrafındakiler milleti bu manipülasyon fiyatlamasıyla soyuyor. İlk önce Bitcoin'de yaptılar, şimdi altın, sonra da borsa gelecek" uyarısında bulundu.
YATIRIMCILARA ÖNERİLER
Memiş, nakit ve dolar sahibi yatırımcıların şanslı olduğunu belirterek, "Altın ve gümüş alacaklar, bu hafta sizin haftanız. Elinde altın ve gümüş olanlar satmasın, ekstra paraları varsa alım yapabilirler" dedi. Ayrıca, tek bir varlığa yatırım yapılmaması ve uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini önerdi.