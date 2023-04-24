İslam Memiş 'günler kaldı' diyerek altını olanları uyardı

Ancak son haftalarda çok agresif bir şekilde yükseldiği için teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyacı var. Henüz bu düzeltmeyi yapmadı ve aşağıda 150 dolarlık bir alanımız olduğunu tahmin ediyorum ben. Şu anda 2000 dolar seviyesinde olan xauusd paritesinin sağlam bir düzeltme, ilk önce 1980 ve 1960 direnç noktaları var. Buralar karar aşaması ve burada da bir baskının oluşabileceğini tahmin ediyorum.