İslam Memiş 'günler kaldı' diyerek altını olanları uyardı
2023 yılına hızlı giriş yapan altın, şubat ayında yaşadığı peş peşe düşüşler ile yatırımcısını korkutsa da, kaybettirdiklerinden çok daha fazlasını geçtiğimiz haftalar itibariyle kazandı ve son yıllarda ons altın görülen en yüksek zirvesini yenileyerek 2050 dolar bandına yerleşti.
Buna karşın, Türkiye'de Kapalıçarşı'nın nabzını tutan ve altın fiyatları konusunda yaptığı yorumlar ile ilgi odağı haline gelen ekonomist İslam Memiş, uzun vadeli düşünenler için altının hala 'güvenli liman' olma özelliğini koruduğunu belirterek, gelecek haftalarda xauusd paritesinde sert bir düşüşün yaşanabileceğini, bu kırılmanın gram ve çeyrek fiyatlarını aşağı yöne çekebileceğini belirtti.
Memiş'in ifadelerinin ardından, haftayı kapanış seansında 21 birim birden düşen ons, 1983 dolar ile kapanışı gerçekleştirirken, altın sahiplerini panikleten düşüşler hakkında önümüzdeki hafta itibariyle yatırımcıyı nelerin beklediği de ortaya çıktı. Yaşanacaklar hakkında iddialı tahminlerde bulunan İslam Memiş, şu ifadelerle mevduatını altın olarak muhafaza eden vatandaşlara seslendi:
Bugünkü ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğunuz zaman, özellikle talebi ve jeopolitik değişimleri, belirsizlikleri dikkate aldığınızda yine yıl içerisinde ons tarafında 2350 dolar seviyesini geçecek bir yükselişin yaşanacağını tahmin ediyorum.
Ancak son haftalarda çok agresif bir şekilde yükseldiği için teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyacı var. Henüz bu düzeltmeyi yapmadı ve aşağıda 150 dolarlık bir alanımız olduğunu tahmin ediyorum ben. Şu anda 2000 dolar seviyesinde olan xauusd paritesinin sağlam bir düzeltme, ilk önce 1980 ve 1960 direnç noktaları var. Buralar karar aşaması ve burada da bir baskının oluşabileceğini tahmin ediyorum.