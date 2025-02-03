İslam Memiş Gram Altın ve Dolarda Kopacak Fırtına İçin Tarih Verdi: Roket Gibi Fırlayacak, 4500 Liraya Hazır Olun

DOLAR/TL’DE 40-45 BEKLENTİSİ

Döviz piyasalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, doların uluslararası piyasalarda güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirtti. Euro/dolar paritesinin gerileme eğiliminde olduğunu ve 1.0180 seviyesine kadar düşebileceğini ifade eden uzman, Türkiye’de dolar/TL kurunun ise 40-45 bandına çıkabileceğini öngördü.

Memiş, dövizle ticaret yapanları uyararak, doların bir yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiğini, kurdaki yukarı yönlü hareketin süreceğini ve döviz piyasalarında baskılanan fiyatların normalleşmesi halinde bu seviyelerin kaçınılmaz olacağını dile getirdi.