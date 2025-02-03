İslam Memiş Gram Altın ve Dolarda Kopacak Fırtına İçin Tarih Verdi: Roket Gibi Fırlayacak, 4500 Liraya Hazır Olun
Altın piyasasında dalgalanmalar sürerken, finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarının yükseliş trendine gireceğini belirten Memiş, gram altında 4500 TL seviyesinin görülebileceğini ifade etti. Öte yandan, döviz piyasalarındaki gelişmelere de dikkat çeken uzman isim, dolar/TL’nin 40-45 bandına ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin finansal piyasalar üzerinde etkili olduğunu belirterek, ticaret savaşlarının piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açtığını söyledi. ABD’nin Kanada, Meksika, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerine uyguladığı gümrük tarifelerinin piyasalarda belirsizliği artırdığını vurgulayan Memiş, bu durumun özellikle altın fiyatlarında hareketlilik yarattığını dile getirdi.
DOLAR/TL’DE 40-45 BEKLENTİSİ
Döviz piyasalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, doların uluslararası piyasalarda güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirtti. Euro/dolar paritesinin gerileme eğiliminde olduğunu ve 1.0180 seviyesine kadar düşebileceğini ifade eden uzman, Türkiye’de dolar/TL kurunun ise 40-45 bandına çıkabileceğini öngördü.
Memiş, dövizle ticaret yapanları uyararak, doların bir yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiğini, kurdaki yukarı yönlü hareketin süreceğini ve döviz piyasalarında baskılanan fiyatların normalleşmesi halinde bu seviyelerin kaçınılmaz olacağını dile getirdi.
BORSA İSTANBUL’DA ALIM FIRSATLARI
Borsa İstanbul ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, endeksin 10 bin puan seviyesinin altına sarkmalarını alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti. Ancak bu seviyelerde kalıcı bir düşüş beklemediğini ifade eden uzman, borsada olumlu görünümün devam ettiğini söyledi.
ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK
Altın piyasasında fiziki altın dolaşımının arttığına dikkat çeken Memiş, şu anda 38 milyar dolarlık bir altın transferi gerçekleştiğini belirtti. Ons altının 2800 dolar seviyesinin üzerini test ettiğini ifade eden uzman, kısa vadede altın fiyatlarında bir miktar gerileme beklediğini söyledi.
Memiş, gram altının ons altındaki düşüşlerden etkilendiğini ve kısa vadede 3200 TL seviyesinin altına sarkabileceğini belirtti. Ancak uzun vadede altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini vurgulayan analist, ons altının 3000-3080 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.
GRAM ALTINDA 4500 TL BEKLENTİSİ
Memiş, altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, temmuz ayına kadar gram altının 3500-3700 TL seviyelerine çıkabileceğini, yılın ikinci yarısında ise 4000-4500 TL bandına ulaşabileceğini söyledi. 2025 yılında altının güvenli liman olarak öne çıkacağını ifade eden finans analisti, yatırımcıların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.