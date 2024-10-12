İslam Memiş Gram Altın Tahmini Yaptı: ‘Kusursuz Fırtınanın Ayak Sesleri…’ diyerek Tarihi Açıkladı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 924 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 yükselişle 20 bin 10 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 17 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,06 artarak 5 bin 20 liraya yükseldi.

12 Ekim hafta sonu Kapalıçarşı altın fiyatlarına bakıldığında ise gram altın 3097 TL, çeyrek altın 5213 TL ve Cumhuriyet altını da 21,070 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın fiyatı ise yüzde 1’den fazla artış ile 2,657 dolardan işlem görüyor.

“TÜRBÜLANS YAŞAYACAĞIZ”

Fed faiz kararı beklentileri, ABD’de açıklanan kritik veriler ve Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik riskler ile altın grafiği oldukça hareketli bir hafta yaşadı. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, ABD'den gelen enflasyon verisi, işsizlik başvurularındaki artışın altın fiyatlarındaki etkisini anlattı. Uzman isim, bu verilerin daha önce de uyardığı gibi Aralık ayında beklediği ABD ekonomisindeki verilerde olası bir türbülansın ayak sesleri olduğunu söyledi.

"ABD'de açıklanan enflasyon verisi aylık bazda 0,2 oranında arttı, yıllık bazda da yüzde 2,4'e geriledi. Diğer önemli bir veri de ABD'de işsizlik başvurularının 2023'ün Ağustos ayından itibaren en yüksek seviyesine çıkması oldu. Bugün işsizlik başvurularındaki sayı ABD'de 258 bin. Bu, çok ciddi bir rakam” diyen Memiş, “Bu şu demek oluyor: Aralık ayında beklediğim o kusursuz fırtınanın bir noktada ayak sesleri gelmeye başladı. Hem mortgage kredileri tarafında, konut satışları tarafında hem işsizlik başvuruları anlamında ciddi manada türbülans yaşayacağız Aralık ayında” diyerek uyarı yaptı.

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN SEVİYEYİ AÇIKLADI

İslam Memiş altın gram fiyatı için de şunları dile getirdi:

"Bizim ons altın tarafında düşüş beklentimiz ve beraberinde gram altın tarafında düşüş beklentimiz vardı. Bu düşüşleri tekrar görmeye devam ediyoruz. Ons altın 2.628 dolar seviyesinde şu anda. Takip ettiğimiz bant aralığı yine aynı, 2.580-2.680 dolar aralığı. 2.603 dolar seviyesine kadar geriledi. Yine 2,580 dolar seviyesine kadar olan beklentim devam ediyor. Buradaki yol haritamız şuydu. Kademeli alım yapmak suretiyle bu işi bitireceğiz bu ay içinde. Gram altın serbest piyasalarda 3.015 TL seviyelerine kadar geriledi. Gram altın/TL tarafında yılsonu beklentim yine 3.000 - 3.500 lira aralığında" dedi.