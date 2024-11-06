İslam Memiş: Gram Altın O Tarihte Çakılacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD seçimleri ve Perşembe günü açıklanacak Fed faiz kararına dikkat çekerek altın fiyatlarında kısa süreli bir düşüş yaşanacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Global
Gram altının rekor kırdığı bu dönemde, ABD başkanlık seçimlerinin altın piyasasındaki olası sonuçları da yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Altın yatırımcıları, seçilecek başkanın piyasayı nasıl etkileyeceğini değerlendirirken, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının açıklandığı haftanın da önemli olduğunu vurguladı.
Haber Global'in haberine göre Ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Altın haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Ons altın şu anda uluslararası piyasalarda 2.743 dolar, gram altın ise 3.118 lira seviyelerinde seyrediyor" dedi. Haftanın önemli olaylarının ABD seçimleri ve Perşembe günü açıklanacak Fed faiz kararına dikkat çektiğini belirten Memiş, bu iki gelişmenin altın fiyatları üzerinde büyük bir güce sahip olduğunu belirtti.
"GRAM ALTININ 3 BİN 100 LİRANIN ALTINA DÜŞEBİLİR"
Memiş, başkan adaylarının politikalarının küresel piyasada farklı yansımalarını öngörüyor. "Trump'ın zaferi, doların yükselişinde ve altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüşe neden olabilir" diyen Memiş, özellikle ons altın fiyatlarında kar satışlarının görülmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.
Kısa sürede altının 2.700-2.690 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini belirten Memiş, gram altın için ons hareketlerini izlemelerini tavsiye etti ve "Gram altın 3.100 liranın altına düşebilir" yorumunda bulunuldu.
Altın fiyatlarına ilişkin orta ve uzun vadeli beklentileri de paylaşan Memiş, "Beklentimiz olumlu, ancak bu haftanın devam ettiği ABD seçim sonuçları da çok önemli" dedi. Seçim sonucunun açıklanma biçimi ve piyasalara etkisi, altının kısa vadeli bakış açısına bakılacak gibi görünüyor.
GRAM ALTIN YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?
İslam Memiş gram altının yıl sonu performansıne dair şu açıklamayı yaptı:
“Altın yatırımcısına bu yıl için 3.000-3.500 lira aralığında bir seviye öngörmüştük. Bugünkü piyasa koşulları ve gelişmelerle ilgili gram altının yılı 3.350-3.380 lira seviyelerinde tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz.”
EN ÇOK KAZANDIRAN ARAÇ
Altının uzun süre kalıcı güçlü bir yatırım aracı olmaya devam edeceğine inandığını söyleyen Memiş, gram altının bu yıl yatırımcısına en çok kazandıran araçlardan biri olduğunu vurguladı. “Dolar/TL kuru şu anki hareketlerinin tam olarak yansımasıydı. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, özellikle 2025 yılı itibarıyla gram altının 4.500 TL seviyelerine ulaşabildiğini öngörüyoruz” dedi.
ALIM FIRSATI
Memiş ayrıca, düğün planlayan veya altın varlıkları olanlara bu dönemde yaşanacak düşüşlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Orta ve uzun süreli altın, kazanç elde etmek isteyen tükenmek için güvenilir bir seçenek olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.