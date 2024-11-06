İslam Memiş: Gram Altın O Tarihte Çakılacak

Haber Global'in haberine göre Ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Altın haftaya sakin bir başlangıç ​​yaptı. Ons altın şu anda uluslararası piyasalarda 2.743 dolar, gram altın ise 3.118 lira seviyelerinde seyrediyor" dedi. Haftanın önemli olaylarının ABD seçimleri ve Perşembe günü açıklanacak Fed faiz kararına dikkat çektiğini belirten Memiş, bu iki gelişmenin altın fiyatları üzerinde büyük bir güce sahip olduğunu belirtti.