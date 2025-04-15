İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'

'GRAM ALTIN 4500 LİRAYI GÖRECEK'

İslam Memiş, hem ons hem de gram altın tarafında geri çekilme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade etti. Bu tür düşüşlerin yatırımcılar için fırsat olabileceğini belirten Memiş, altının uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruduğunu söyledi. Geçmiş 25-30 yıl incelendiğinde altının en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olduğunu hatırlatan Memiş, gram altında 4500 lira seviyesinin görüleceği tarihi de işaret etti.