İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği öngörüsünde bulundu. Memiş, özellikle gram altının önümüzdeki dönemde rekor seviyelere ulaşacağını belirtti. Küresel belirsizlikler, ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın piyasalarının oldukça hareketli bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Kaynak: A Haber
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, son bir ayda altın fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını ifade etti. Özellikle ons altının yüzde 24, gram altının ise yaklaşık yüzde 34 oranında değer kazandığını aktaran Memiş, bu yükselişin temel nedenlerinden birinin artan ticari gerginlikler ve ek gümrük vergileri olduğunu dile getirdi. Ancak Memiş, bu yükselişin ardından piyasada kar satışlarının da gündeme gelebileceğini, bu nedenle kısa vadeli düşüşlerin sürpriz olmaması gerektiğini vurguladı.
Gram altının şu an için 4000 lira seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Memiş, serbest piyasada bu seviyenin altına düşüşlerin izlendiğini söyledi. Özellikle yatırımcıların bu tür dalgalanmaları dikkatle takip etmesi gerektiğini hatırlatan uzman, kapalı çarşıda gram altının 3997 lira civarında olduğunu ve destek seviyesinin 3850 lira olarak öne çıktığını aktardı.
'ALTIN SONSUZA KADAR YÜKSELMEZ'
Altın fiyatlarının yılın başında beklenen seviyelere normalden daha erken ulaşmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini kaydeden Memiş, teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
“Altın fiyatları sonsuza kadar yükselmez” diyen uzman isim, teknik analizlerin gösterdiği gibi bazı dönemlerde piyasada boşluklar oluştuğunu ve bu boşlukların çeşitli nedenlerle dolduğunu ifade etti. Bu nedenle ani düşüşlerin yatırımcılar açısından panik nedeni olmaması gerektiğini vurguladı.
'GRAM ALTIN 4500 LİRAYI GÖRECEK'
İslam Memiş, hem ons hem de gram altın tarafında geri çekilme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade etti. Bu tür düşüşlerin yatırımcılar için fırsat olabileceğini belirten Memiş, altının uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruduğunu söyledi. Geçmiş 25-30 yıl incelendiğinde altının en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olduğunu hatırlatan Memiş, gram altında 4500 lira seviyesinin görüleceği tarihi de işaret etti.
Açıklamalarının sonunda “Bugün 4000 lirayı konuşuyoruz ama 2-3 ay sonra 4500 lirayı konuşacağız” diyen Memiş, yatırımcılara piyasaları kısa vadeli değil teknik olarak uzun vadeli değerlendirme tavsiyesinde bulundu.
'BEKLEMEYİ BİLEN KAZANACAK'
Altının sınırlı bir varlık olduğunu ve özellikle küresel kriz dönemlerinde yatırımcısına kazandırdığını ifade eden Memiş, "Piyasaya biraz daha at yarışı olarak bakmamak lazım. Biraz daha şey teknik olarak bakmak lazım piyasaya. Piyasalar bir yandan sakinleşiyor gibi görünse de altında büyük hareketlerin ayak sesleri duyuluyor. Veri trafiği yoğun, fiyatlar hassas. Beklemeyi bilmek, kazancın ilk adımı olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatları yüksek seyrini sürdürüyor. Peş peşe gelen rekorların ardından altında 15 Nisan Salı günü fiyatlar şöyle:
Gram altın 3.943,79 TL
Çeyrek altın 6.529,00 TL
Tam altın 25.800,24 TL
Cumhuriyet altını 26.017,00 TL
Yarım altın 13.058,00 TL
Gremse altın 64.698,45 TL
ONS altın 3.224,12 Dolar