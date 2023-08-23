İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Fırsat kollayanlar iyi değerlendirmeli

Dolar kuru serbest piyasalarda 27.13. Yukarı kaldırdı başını. Bu ay ve önümüzdeki ay 27.50 hedef seviyemiz. Yavaş da olsa, agresif yükseliş olmasa da başını yukarı kaldıran bir dolar kuru var. Bu hafta dolar endeksi yükseldi, o yüzden dolar TL de yükseldi kaçınılmaz olarak.