İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Fırsat kollayanlar iyi değerlendirmeli
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu ve gram altında kopacak fırtınayla ilgili tahminlerini paylaştı.
Altın fiyatları için gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. Uluslararası piyasalarda güçlü dolar karşısında 1900 dolar seviyesinin altına sarkan altın fiyatları, yurt içinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun ağustos ayında politika faizi kararıyla yön bulacak.
Merkez Bankası'nın atacağı adım piyasalar tarafından merakla beklenirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin geldi.
DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ
Dolar karşısında bütün varlıkların şu anda ucuz olduğuna dikkat çeken İslam Memiş, "Elimde TL var, altına, gümüşe, Euro’ya gidebilirim. Borsada satışlar benim açımdan yeni başladı, daha devam edecek. Ne zaman kademeli alım fırsatı gelir, uyarırım.
Dolar kuru serbest piyasalarda 27.13. Yukarı kaldırdı başını. Bu ay ve önümüzdeki ay 27.50 hedef seviyemiz. Yavaş da olsa, agresif yükseliş olmasa da başını yukarı kaldıran bir dolar kuru var. Bu hafta dolar endeksi yükseldi, o yüzden dolar TL de yükseldi kaçınılmaz olarak.