İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Hemen alırdım
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu ve gram altın için rakam verip "Bugün elimde TL olsa ben gram altın almalı mıyım? Hemen alırdım" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Borsa İstanbul, dolar, euro, ons ve gram altın ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan İslam Memiş, YouTube kanalında yayınladığı "Kendinizi kafeste bulmayın" başlıklı videosunda şunları kaydetti:
"Bu hafta piyasalarda sakin seyirde işlemler gerçekleşti ancak belirsizlik de fazla. Döviz olanlar, altını olanlar, gümüşü olanlar var. Bekleyenler neler yapmalı? Ağustos ayında hangi gelişmeler, hangi enstrümanları etkileyebilir?
BORSA İSTANBUL
Borsa İstanbul 7714 puanda, yüzde 3.67'lik değer artışı ile haftayı tamamladı. Ben izlemeye devam ediyorum. Nedenlerim var. Özellikle Borsa İstanbul'da faizlerde KKM'de getirilerin bir hayli fazla ve risksiz olduğunu gözlemliyoruz.
Piyasada her zaman risk vardır. 8000 puan bile hedef olarak belirlendi ama ben bekliyorum.