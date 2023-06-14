İslam Memiş gram altın için bu rakamı ilk kez verdi: Saat 21.00'den sonra...

FED FAİZLERİ SONRASI ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Dün açıklanan ABD tüketici enflasyonu ile 2 yılın en düşük seviyesi görüldü. Manşet ve çekirdek ayrıştı. Manşet belirgin düşerken çekirdek sınırlı düşüş kaydetti. Her ikisi de beklentilere çok yakın geldi.