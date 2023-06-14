İslam Memiş gram altın için bu rakamı ilk kez verdi: Saat 21.00'den sonra...
Fed faiz kararı bu akşam saat 21’de belli oluyor. Piyasaların yakından takip ettiği kararda faizlerin bu aylık pas geçilmesine kesin gözü ile bakılıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları ne olur?" sorusunu yanıtladı.
Fed faiz kararı belli oluyor. ABD enflasyon verisinin ardından haftanın en önemli ikinci gelişmesi öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Altın ve döviz piyasasının yakından takip ettiği kararda, Haziran ayı için faiz artışı olmasına piyasa sadece yüzde 5 civarında olasılık veriyor.
Bir başka deyişle piyasanın neredeyse tamamı ABD Merkez Bankası Fed’in faizleri sabit tutacağını dile getiriyor. Ancak Haziran pas geçilse bile Temmuz’da yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı olma ihtimali masada. Banka'nın nihai faiz oranını da yüzde 5,25-5,50 seviyesinde oluşturacağı tahmin ediliyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Fed bu akşam faiz karar setini duyuracak. Karar akşam 21.00’de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell 30 dakika sonra 21.30’da mikrofonların karşısına geçecek. Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin soru işaretlerini azaltabileceğini söylüyor.
FED FAİZLERİ SONRASI ALTIN VE DOLAR NE OLUR?
Dün açıklanan ABD tüketici enflasyonu ile 2 yılın en düşük seviyesi görüldü. Manşet ve çekirdek ayrıştı. Manşet belirgin düşerken çekirdek sınırlı düşüş kaydetti. Her ikisi de beklentilere çok yakın geldi.