İslam Memiş Gram Altın İçin Alarm Verdi: 20 Ocak'ta Yeniden Uygulanmaya Başlayacak

20 OCAK TARİHİNE DİKKAT

Gram altın yatırımcısına seslenen Memiş, 20 Ocak tarihine dikkat çekti. Gram altın fiyatları fiziki olarak 3.010 liradan işlem görüyor diyen Memiş, "Gram altın tarafında üzerine basa basa vurgulamak isterim, kota dolayısıyla içeride 3000 dolar, 4000 dolar civarında işçilikler vardı. Bu işçilikler yıl sonu olduğundan hesap kapatılacağı için, bu rakamlar da 1000 dolara kadar geriledi. Gram altın 3010 lira ancak farklar devam etseydi, 100 lira pahalı olacaktı" şeklinde konuştu.