İslam Memiş Gram Altın İçin Alarm Verdi: 20 Ocak'ta Yeniden Uygulanmaya Başlayacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını 'Hazırlıklı olun' diyerek uyardı. 20 Ocak itibariyle işçilik farkları geri gelecek diyen Memiş, "Altında kota kalkarsa altın yatırımcıları için çok çok iyi olur. Elimde TL varsa ben altın alırım" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalındaki "Bunlar için bekliyorum. Bazı fırsatlar var!" isimli videosunda piyasaları değerlendirdi. Memiş, son açıklamalarında altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle 20 Ocak tarihini işaret ederek, bu tarihten sonra altın fiyatlarında önemli değişiklikler olabileceğini belirtti.
DOLARDA YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRÜYOR
Bu haftanın yılbaşından dolayı sakin geçeceğini belirten Memiş, Borsa İstanbul'un 10.000 puanı aşabileceğini söyledi. Öte yandan Dolar kuru, ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, Doların yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Döviz kurlarında düşük seviyeler beklenmezken, serbest dolar/TL kuru 35,15-35,21 aralığında işlem görüyor. Euro/TL ise 36,82 seviyesinde bulunuyor ve dolardan destekle yükseliş trendini koruyor" dedi.
20 OCAK TARİHİNE DİKKAT
Gram altın yatırımcısına seslenen Memiş, 20 Ocak tarihine dikkat çekti. Gram altın fiyatları fiziki olarak 3.010 liradan işlem görüyor diyen Memiş, "Gram altın tarafında üzerine basa basa vurgulamak isterim, kota dolayısıyla içeride 3000 dolar, 4000 dolar civarında işçilikler vardı. Bu işçilikler yıl sonu olduğundan hesap kapatılacağı için, bu rakamlar da 1000 dolara kadar geriledi. Gram altın 3010 lira ancak farklar devam etseydi, 100 lira pahalı olacaktı" şeklinde konuştu.
"ALTINDA KOTA KALKARSA ÇOK İYİ OLUR"
20 Ocak itibarıyla işçilik farkları geri gelecek diyen Memiş, "Elinizde TL varsa kesinlikle altın alınabilir. Dolar varsa da altın alınabilir. Bu işçiliklerden faydalanmak lazım" dedi. İşlenmemiş altın ithalatına Ağustos 2023'te getirilen kota uygulamasını hatırlatan Memiş, "İthalat yasağı kalkarsa, kota kalkarsa altın yatırımcıları için çok çok iyi olur. Elimde TL varsa ben altın alırım. Dolarım varsa altın alırım" açıklamalarında bulundu.