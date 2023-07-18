İslam Memiş gelecek zamları günler öncesinden açıkladı: '2024 şubat ayına kadar devam'

Dolar ve altın hakkındaki tahminleri ile milyonların tanıdığı ekonomist İslam Memiş, bu kez de üst üste gelen zamlar sonrası dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Ünlü ekonomist, her şeyin fiyatı daha artacak derken, son tahminlerini paylaştı.

İslam Memiş'in tv100'deki yazısı şu şekilde: