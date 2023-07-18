İslam Memiş gelecek zamları günler öncesinden açıkladı: '2024 şubat ayına kadar devam'
Türkiye 15 Temmuz sonrasında yine bir zam dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geldi, vatandaşlar isyan etti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise piyasaları değerlendirdi ve kötü haberi verdi.
Dolar ve altın hakkındaki tahminleri ile milyonların tanıdığı ekonomist İslam Memiş, bu kez de üst üste gelen zamlar sonrası dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Ünlü ekonomist, her şeyin fiyatı daha artacak derken, son tahminlerini paylaştı.
İslam Memiş'in tv100'deki yazısı şu şekilde:
Hafta sonu zam serisi devam etti.
Akaryakıt ve doğalgaz ÖTV zamları ile beraber Türkiye’nin yeni haftada gündemi yine ZAM olacak.
Köprüler, otoyollar ve tüm ulaşım sektöründe zam haberleri sürpriz olmaz.
Zam ve hayat pahalılığı 2024 Şubat’a kadar devam edebilir.
Dolar+Petrol+ÖTV zamları hepsi de yükseliş trendinde.
Gözümüzün gördüğü her şeyin bugünkü fiyatı yarından ucuz.
Yeni haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı faiz kararını açıklayacak.
22 Haziran faiz toplantısı sonrasında alınacak kararların veya açıklamaların toplum için bir şey ifade etmeyeceğini düşünüyorum.