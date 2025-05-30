İslam Memiş Fırtına İçin Net Tarihi Verdi: Gram Altında Büyük Deprem

ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Haftanın en çok konuşulan gelişmelerinden biri, ons altının 3.270 dolara kadar düşmesi oldu. Bu düşüşte ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin, eski Başkan Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifelerine yönelik yetki aşımı kararının etkili olduğu görülüyor. Bu karar, değerli metaller üzerinde baskı yaratırken, yatırımcıların güvenli liman talebinde de zayıflama yaşandı.

GRAM ALTINDA FİYATLAR YATAY SEYREDİYOR

Gram altın tarafında ise hafta boyunca sınırlı hareketlilik yaşandı. Kapalıçarşı’da 4.100–4.200 TL aralığında işlem gören gram altın, şu anda serbest piyasada 4.145 TL seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasaların yönü, gram altının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.