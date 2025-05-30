İslam Memiş Fırtına İçin Net Tarihi Verdi: Gram Altında Büyük Deprem
Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar düşüşteyken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çarpıcı açıklama geldi. Hem tarih hem seviye vererek “son alım fırsatı” uyarısında bulunan uzman isim, yılın ikinci yarısında gram altın ve ons altında yaşanacak büyük depremi açıkladı.
Kaynak: Sabah
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle bu hafta boyunca düşüş eğilimi gösterdi. Gümrük vergilerine dair endişelerin hafiflemesiyle ons altında yaşanan gerileme, gram altın tarafında da etkisini hissettirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcılara kritik uyarılarda bulunarak, olası alım fırsatına işaret etti ve beklenen rekor seviyeleri duyurdu. "Son alım fırsatı" uyarısında bulunan Memiş, yılın ikinci yarısında gram altın ve ons altında yaşanacak büyük depremi açıkladı.
ONS ALTIN DÜŞÜŞTE
Haftanın en çok konuşulan gelişmelerinden biri, ons altının 3.270 dolara kadar düşmesi oldu. Bu düşüşte ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin, eski Başkan Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifelerine yönelik yetki aşımı kararının etkili olduğu görülüyor. Bu karar, değerli metaller üzerinde baskı yaratırken, yatırımcıların güvenli liman talebinde de zayıflama yaşandı.
GRAM ALTINDA FİYATLAR YATAY SEYREDİYOR
Gram altın tarafında ise hafta boyunca sınırlı hareketlilik yaşandı. Kapalıçarşı’da 4.100–4.200 TL aralığında işlem gören gram altın, şu anda serbest piyasada 4.145 TL seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasaların yönü, gram altının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.
SON ALIM FIRSATI DİYEREK FIRTINANIN TARİHİNİ VERDİ
Altında teknik düzeltmenin sürdüğünü belirten Memiş, ons altında 3.180-3.150-3.050 dolar aralığının güçlü destek bölgeleri olduğunu, 3.330 dolar seviyesinin ise kritik bir direnç olduğunu ifade etti.
Gram altında ise 4.100 TL’nin altına düşen fiyatların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyleyen uzman isim, yılın ikinci yarısında ons altın için 3.500 dolar, gram altın içinse 4.500 TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti. Memiş’e göre, bu fiyatlar öncesinde yatırımcılara "son bir alım fırsatı" doğabilir.