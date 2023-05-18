İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok'

"YATIRIMCININ, KUR KORUMA VE BORSA DIŞINDA YAPACAĞI BİR ŞEY YOK"

Kur korumanın doğru seçim olabileceğini söyleyen Memiş, "Alternatif olarak borsaya girmek için bir fırsat doğdu. Kur koruma ve borsa dışında yatırımcının yapacağı pek bir şey yok." dedi.