İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok'
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası merakla takip edilir oldu. Memiş, yatırımcıyı uyardı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılar için kritik öneme sahip bir uyarıda bulundu.
"Faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor." diyen uzman isim, "Bir politika değişikliğiyle birlikte yeni bir yoruma ihtiyaç olacak. Yaz aylarında dolar kuru 25 lira seviyesini koruyacak." ifadelerini kullandı.
"YATIRIMCININ, KUR KORUMA VE BORSA DIŞINDA YAPACAĞI BİR ŞEY YOK"
Kur korumanın doğru seçim olabileceğini söyleyen Memiş, "Alternatif olarak borsaya girmek için bir fırsat doğdu. Kur koruma ve borsa dışında yatırımcının yapacağı pek bir şey yok." dedi.
"BORSAYA GİRMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN!"
Şu an borsaya girmek için uygun bir zemin oluştuğunu belirten İslam Memiş konuşmasına şöyle devam etti: