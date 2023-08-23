İslam Memiş, fahiş fiyatlarla ilgili atılacak adımları yazdı: 'Yeni genelgeler yolda'
tv100.com yazarı İslam Memiş, yapılan denetimler sonrasında zincir marketlere yönelik yeni bir genelgenin hazırlandığını yazdı. Hangi düzenlemeler yapılacak? Fahiş fiyat sorunu nasıl çözülecek? İşte detaylar...
tv100.com yazarı İslam Memiş, zincir marketler için yeni genelgelerin yolda olduğunu yazdı. Memiş'in bugünkü yazısında aktardıkları şöyle:
Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, makarna, sıvı yağ, pirinç ve temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.
Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.
Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.