İslam Memiş 'ezberler tamamen bozulabilir' dedi ve ekledi: 'Bir riskimiz var...'

Petrolde de öyle. Küresel piyasalar demek ki artık duygusal olarak bir şeyleri kabul etmeye başladı. O kadar yoğun savaşlar, doğal felaketler oldu ki önceden 10 yıl önce böyle bir ortam olsaydı küresel piyasalarda çarşı pazar karışmıştı. Bu süreçlerin artık normalleştiğini gösteriyor bize. Ekonomi ile psikoloji direkt alakalı. Yatırımcı psikoloji artık bir şeyleri kabullenmiş.