İslam Memiş 'ezberler tamamen bozulabilir' dedi ve ekledi: 'Bir riskimiz var...'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışmaların ve ortaya çıkan savaş ortamının gram altın, dolar, borsa, ons altın, petrole olası etkilerini değerlendirdi.
Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir Youtube kanalında İsrail-Hamas savaşının Türkiye ve küresel piyasalara etkilerini değerlendirdi. Memiş; gram altın, dolar, petrol yaşananlardan nasıl etkilenir, fiyat dalgalanmalarında makas açılır mı soruların da yanıtladı.
"Piyasalar tarafından aman aman fiyatlanmadı savaş" diyen Memiş, "Büyük risklerin olduğu ortamda fiyatlara çok yansımadı. Altın jeopolitik risk ortamında güvenli bir limandır. Ons altında 40-45 dolarlık yükseliş söz konusu ama agresif yükseliş yok.
Petrolde de öyle. Küresel piyasalar demek ki artık duygusal olarak bir şeyleri kabul etmeye başladı. O kadar yoğun savaşlar, doğal felaketler oldu ki önceden 10 yıl önce böyle bir ortam olsaydı küresel piyasalarda çarşı pazar karışmıştı. Bu süreçlerin artık normalleştiğini gösteriyor bize. Ekonomi ile psikoloji direkt alakalı. Yatırımcı psikoloji artık bir şeyleri kabullenmiş.
Gündem başlıkları hızlıca değişiyor. Dünyanın gündemi şu anda Ortadoğu. Farklı ülkelerin, İran olsun, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye, Suriye... Farklı ülkelerin gerginlikleri devam ederse o zaman ciddi fiyatlamalar görebiliriz.
Şu anda Filistin ile İsrail'i baş başa bıraktılar. Belirsizlik var. Ne kadar sürecek? Aynı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi benim şahsi sürecim kontrollü uzun bir sürece girdik. Sivil katliamlar konusunda kan ve gözyaşı olacağını düşünüyorum. Dünya genelinde haritalar yeniden çiziliyor" dedi.
EZBERLER TAMAMEN BOZULABİLİR
İslam Memiş, "Ezberler tamamen bozulabilir" sözleriyle ise yatırımcıları potansiyel bir tehdide karşı uyardı. "Merkez bankaları da işin içinden çıkamıyor" diyen İslam Memiş, şöyle devam etti: "Önden yüklemeli faiz artırımları yapılıyor bu kez İsrail-Filistin savaşı.
Enflasyonu daha önce Rusya'nın üzerine çıkarmışlardı. Tekrar petrol fiyatları yükseliyor. Kontrollü şekilde bu sürecin iki yıl devam edeceğini tahmin ediyorum. Kara harekatı ile jeopolitik riskler biraz daha fiyatlanır. Diğer ülkelerin müdahil olması çok kuvvetli.
Biz siyaset bilimci değiliz ama ekonomiye yansımalarını görmek için açıklamaları takip etmek zorundayız. Kısmen fiyatlara yansıdı, özellikle petrol fiyatları bu sürecin bel kemiği. Altın o kadar etkili değil.
Petrol fiyatları 100 dolar üzerine çıkarsa küresel ekonomilerdeki riskler tamamen bozulur. Enflasyon hızlıca geri gelmiş olur. Dünyada en fazla enflasyonu yüksek 2. ülke Türkiye, en çok bizim zararımıza olur."
"Dolar endeksi 105-106 bandında. Zaten dolar yüksek. Biz dolara muhtaç bir ülkeyiz. Pariteden dolayı zaten zarar ediyoruz. Filistin'e karşı hassasiyetimiz var.
Sancılı bir geçiş sürecindeyiz. Ezberler tamamen bozulabilir. Tekrar sil baştan süreçler başlayabilir. Böyle bir riskimiz olduğunu söyleyebilirim. İnsanların altın gibi güvenli limanlara gitmemesi için bir şeylere atıfta bulunulması lazım.
Petrol tam düşüş eğilimindeyken yok ısrarla bir şey çıkacak. Altın fiyatları baskılanıyor. Bu kez herkes elindeki dolarları altına çevirecek, bu kez yine müdahale geliyor herkes altına yönelmesin diye. Bunları sonuna kadar kullanacaklarını düşünüyorum ben."
Öte yandan altın fiyatları, Fed’in faiz oranları konusundaki temkinli eğilimine ışık tutabilecek ve merakla beklenen ABD enflasyon raporu öncesinde Hazine getirilerinin gerilemesiyle perşembe günü iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
Buna göre ons altın, TSİ 10.45 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 1.880,29 dolardan işlem görürken; gram altın ise yüzde 0,60 artışla 1.678,33 lira seviyesinden fiyatlandı.
Öte yandan dün açıklanan Fed'in eylül ayına ilişkin toplantı tutanakları, ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin artan belirsizliğin politika yapıcıları geçen ay temkinli bir duruşa ittiğini gösterdi. Bu durum ise üst düzey Fed yetkilileri tarafından bu hafta yapılan bir dizi açıklamada teyit edilmişti.
GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan ise konuyla ilgili açıklamasında, faiz artırımlarının sonuna gelindiğini ve muhtemelen 25 baz puanlık son bir artırım olabileceğini söyledi. Brian Lan ayrıca bu oranda bir artışın piyasa üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağını çünkü bu artırımın büyük ölçüde piyasa tarafından fiyatlandığını belirtti.
Ancak Brian Lan, faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Yatırımcılar ise Fed'in kasım toplantısında faiz artırımına gitme ihtimalini yüzde 8,5 olarak görüyor.
Yüksek faiz oranları da sabit getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak, altın fiyatları üzerindeki satış baskısının korunmasına yol açıyor. Buna göre ons altın mayıs ayında ulaştığı rekor seviyelere kıyasla yüksek faiz ortamının etkisiyle hala yüzde 9'un üzerinde kayıp yaşıyor.
Yatırımcıların faiz beklentilerini şekillendirebilecek, enflasyonun verisi ise dün açıklanan ve ABD üretici fiyatlarının eylül ayında beklenenden daha fazla arttığını gösteren verilerin ardından bugün TSİ 15.30’da açıklanacak.