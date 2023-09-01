İslam Memiş elinde dolar ve altın olanları uyardı: "Bu seviye kalıcı değil"
Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, elinde gram altını ve doları olanları uyardı. "Elimde para olsa hemen alırdım" diyen Memiş, altın ve dolarda uygun zeminin oluştuğunu söyledi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar için yeni rakam verdi. Uzman isim döviz kuruna ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Elinde dolar bulunduran arkadaşlarımızı sık sık uyarmaya gayret gösterdim. Elinde dolar varsa pariteye giriş yapmak için uygun bir zemin oluştu."
"Şu an euro / dolar paritesi 1.0932 seviyesinde. 2 puanlık bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Buradaki dengelenme çabasını gözlenmeye sürdüreceğim ama 1.10 seviyesinin altı benim için 'düşük' olmaya devam edecek."
Gram altına da değinen uzman isim, konuşmasını şöyle sürdürdü: