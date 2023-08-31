İslam Memiş elinde dolar tutanlara rakam verdi: Uygun zemin oluştu

Özellikle bu hafta için bir yol haritamız vardı. Dolar endeksinin gerileyebileceğini ifade etmiştim. Borsa'da ciddi bir ralli süreci devam ediyor, ancak yaklaşık bir aydır bütün videolarımda sık sık özellikle 22 Haziran'da elimde yüzde 50 bir param kalmıştı, bunu da konut alarak değerlendirdiğimi söylemiştim. Kira geliri benim için daha önemli olduğu için ben elimdeki parayı 1+1 almak için daha avantajlı olduğunu belirtmiştim.