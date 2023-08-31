İslam Memiş elinde dolar tutanlara rakam verdi: Uygun zemin oluştu
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde dolar tutan yatırımcıları bugüne dek sık sık uyardığını belirterek yeni rakam verdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırım araçlarındaki gelişmeleri değerlendirdi, önümüzdeki süreçte yaşanabileceklere dair tahminlerini dile getirdi. Elinde dolar tutan vatandaşları rakam vererek uyardı.
Özellikle bu hafta için bir yol haritamız vardı. Dolar endeksinin gerileyebileceğini ifade etmiştim. Borsa'da ciddi bir ralli süreci devam ediyor, ancak yaklaşık bir aydır bütün videolarımda sık sık özellikle 22 Haziran'da elimde yüzde 50 bir param kalmıştı, bunu da konut alarak değerlendirdiğimi söylemiştim. Kira geliri benim için daha önemli olduğu için ben elimdeki parayı 1+1 almak için daha avantajlı olduğunu belirtmiştim.
Borsa İstanbul'da sağlıklı düşüşler, teknik olarak düzeltmeler olmadıkça giriş yapmayacağını ifade etmiştim. 7 bin, 6 bin 950 seviyelerinin altına sarkmadıkça riskli gördüğümü de ifade ettim. Kar satışlarına karşı yerli yatırımcıların oldukça duyarlı olması gerektiğini, geçen yılki gibi bir senaryoyla karşı karşıya kaldığımızı da ifade etmek isterim.
BENİ ENDİŞELENDİREN DURUM...
Geçen yıl malum Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 195'lik bir getiri sağlayarak bütün yatırımcıları bu tarafa sokmuştu ve özellikle kulaktan dolma bilgilerle bu tarafta olan yatırımcısının da biraz daha zarar etme olasılığından bahsetmiştik.