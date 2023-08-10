İslam Memiş elinde dolar tutanlara rakam verdi: Avantajlı olacaklar

Dolar yatırımcılarına da değinen İslam Memiş açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Dolar / TL kurunda dalgalanma oldu, kafalar karıştı. Resmi kur ve serbest piyasalarda makas aralıkları devam ediyor. Resmi kur tarafında 26.95 karşımızda. 27.05 seviyesinde serbest piyasada. Türkiye'nin risk priminde artış oldu.