İslam Memiş elinde dolar tutanlara rakam verdi: Avantajlı olacaklar
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara hem uyarılarda bulundu hem de seviye ve rakam paylaşarak öneriler verdi.
Altın ve dolar yatırımcılarına geçmişte yaptığı açıklamaları anımsatan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yapılması gerekenleri sıraladı.
Konuşmaya borsaya yönelik öngörüleriyle başlayan uzman isim, açıklamasında "Borsa İstanbul 7258 puanda, yüzde 1.26'lık değer artışı ile günü tamamladı. Borsa İstanbul 7174 seviyesine kadar geriledi. Sonra yükseldi. Kişisel beklentim kar satışlarına hazır olmak gerekiyor, ansızın satış gelirse bunun alım fırsatı olarak değerlendireceğiz.
Yabancı yatırımcılar da girişlerini hızlandırdı. 280 dolar hedef seviyesi var, bu seviyeleri görmeye devam edeceğiz. Düşüşleri alım fırsatı göreceğiz ama 7000 üzerinde alım düşünmüyorum."
Dolar yatırımcılarına da değinen İslam Memiş açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Dolar / TL kurunda dalgalanma oldu, kafalar karıştı. Resmi kur ve serbest piyasalarda makas aralıkları devam ediyor. Resmi kur tarafında 26.95 karşımızda. 27.05 seviyesinde serbest piyasada. Türkiye'nin risk priminde artış oldu.