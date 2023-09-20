İslam Memiş elinde altın olanları uyardı, tarih verdi: Fırsatı değerlendirin
Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara tarih de vererek gram altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu. Memiş, "Fırsatı değerlendirin" dedi.
Yeniakit'te yer alan habere göre, altın piyasalarının inişli çıkışlı seyri, finans analistlerinin yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu dalgalı hareketlilikle ilgili yeni bir değerlendirme yaptı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının yaklaşmasıyla piyasalarda denge kaybı yaşanıyor. İslam Memiş, altın piyasasının mevcut durumunu değerlendirdi ve gelecek hakkında önemli tahminlerde bulundu.
İslam Memiş, teknik analizler ışığında ons altın için şu değerlendirmeyi yaptı: "Ons altın 1.921 dolarda. 1.930 dolar test edildi, geri geldi. FED'e kadar baskılanma süreci devam ediyor.
Teknik olarak 1900 – 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1.930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında."