İslam Memiş elinde altın olanlara seslendi: Tarih verdi, 'acele etmeyin'
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2024 yılında yatırımcıları bekleyen fırsatları ve öngörülerini anlattı.
Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın Mart 2024'te faizi 25 baz puan düşüreceği beklentisi yüzde 76 olarak fiyatlanırken, bunun altın fiyatlarına olası etkisi bir kez daha gündeme geldi.
Altın Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2024'le ilgili beklentilerini paylaşmadan önce içinde bulunduğumuz yılın son haftasında yaşanacaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Noel tatili dolayısıyla yurt dışında piyasalar kapalı. hem küresel piyasalarda hem yurt içi piyasalarda sakin bir seyirde haftayı tamamlamamız bekleniyor. İçeride de stabil sakin bir seyir var.
Bunun bu hafta sonuna kadar korunmasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren, muhtemelen 15 Ocak gibi 2024 yılının yavaş yavaş fiyatlanması başlar. Şu anda jeopolitik gerilimi tırmandıracak ufak tefek saldırılar, haberler geliyor ama piyasaları rahatsız edecek bir haber akışının olmadığını gözlemliyoruz.
"Ons altın 2.053 dolar seviyesinde, 2070 dolar seviyesine kadar geçen hafta yükselmişti. Burada bir kar satışı, bir düzeltme bekliyoruz.
2.002 dolar seviyesine kadar bir gerileme olabilir. 2020 dolar seviyesinin altındaki sarkmalar gram altın yatırımcısı için bir fırsat sunacak."
'ELİNDE ALTIN BULUNDURANLAR YİNE BEKLEMELİ'
2023'ün son günleri için "Yıl bitti artık, bundan sonra fırsat falan yok" diyen Memiş, yorumlarının devamında şunları kaydetti:
"Şu anda 2.000 lira. Geçen hafta 2011 liraya kadar yükseldi gram altın. 2011 liraya kadar yükseldi gram altın sarkma bizim gözümüzde fırsat. Bunu zaten zamanında değerlendiren değerlendirdi.
Şimdi ons altını takip edeceğiz. Ne zamanki ons altında 20 dolarlık bir gerileme olur altının 1.980 liraya gerilemesine neden olur bu hafta için. 2.000 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerler bir alım fırsatı oluşturmaya devam ediyor.
Yine 2024 yılında 2500 - 2700 ve 3000 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş trendi görmeyi sürdüreceğiz. Elinde altın bulunduran yine beklemeli. Satış için acele edilmemeli. "
Kaynak: Mynet