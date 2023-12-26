İslam Memiş elinde altın olanlara seslendi: Tarih verdi, 'acele etmeyin'

Bunun bu hafta sonuna kadar korunmasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren, muhtemelen 15 Ocak gibi 2024 yılının yavaş yavaş fiyatlanması başlar. Şu anda jeopolitik gerilimi tırmandıracak ufak tefek saldırılar, haberler geliyor ama piyasaları rahatsız edecek bir haber akışının olmadığını gözlemliyoruz.