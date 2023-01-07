İslam Memiş, doları olanlara kötü haberi verdi: Nureddin Nebati'nin sözlerini hatırlattı
Borsa'nın neden düştüğüyle ilgili çok çarpıcı bir değerlendirme yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar yatırımı olanları üzecek açıklamayı yaptı.
İslam Memiş tv100.com'da kaleme aldığı "Borsa neden yüzde 7 düştü?" başlıklı yazısında doları olanlara kötü haberi verdi.
Memiş'in yazısı şöyle oldu:
BİST100 endeksi, dün günü yüzde 7.37 sert düşüşle 5 bin 116 puandan tamamladı.
Dün gün içerisinde 5 bin 566 puanı gören BİST100 endeksinin dolar bazındaki değeri 272,55 dolara geriledi.
100 hisse sayısının düştüğü borsada yüzde 70 yerli, yüzde 30 yabancı yatırımcı bulunuyor.
Hacim ise 146 milyar TL.
Sert düşüşlerde saat 16.31’de devre kesici devreye girdi.
Günlük bazda yüzde 7,37 düşen BİST100 endeksi, en son 2022 Şubat Rusya-Ukrayna savaşında sert bir şekilde düşmüştü.
Peki ne oldu da günlük bazda bu kadar sert düşüş yaşandı, düşüşleri nasıl okumak gerekiyor?
Bunu iki yönlü yorumlayabiliriz:
1- Teknik
2- Siyasi
Teknik:
Kısa vadeli yerli yatırımcıların zengin olma hayaliyle kredili işlem yapmaları. Son aylarda kredili işlem yapanların sayısında ciddi bir artış vardı. Çok yükseldiğini düşünen yatırımcılar, satış için fırsat kolluyorlardı. Düşüş başladığında panikleyip satışa yüklendiler. Tabii bir de “fırsat bu fırsat“ deyip açığa satış yapanlar da devreye girdi. Malum, kredili işlem yapan açığa oynamayı sever. Kumardır onlar için bu piyasa. Erken seçim kararı ve diğer siyasi haber akışlarıyla satış için karar verenlerin aynı güne tekabül etmesi… Bunlar gibi birçok nedeni sayabiliriz.