İslam Memiş dolar ve altın yatırımcılarına rakam verdi: Bu fırsat uzun süre gelmeyebilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcılarına dikkat çeken uyarılarda bulundu. "Bu fırsat yıl sonuna kadar elinize geçmeyebilir" diyen Memiş, YouTube hesabında yayınladığı videoda kendince yapılması gerekenleri sıraladı: