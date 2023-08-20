İslam Memiş: Dananın kuyruğu kopacak!

"Borsa İstanbul 7513 puanda günün tamamladı. Değer kaybı vardı. Beklediğimiz satışlar, sürpriz değil. Yaklaşık iki haftadır tüm videolarımda borsaya yeni girecek yatırımcıların giriş için beklemesi gerekiyor dedim. Kar satışları tamamlanmalı. Satışlar başladı. Derinleşecek mi, kademeli mi olacak, önümüzdeki haftalarda yorumlayacağız. Bu seviyelerde ben borsayı yüksek görüyorum. 7800 puandan çıkış yapanlar da altın tarafında beklemeli, gümüş tarafında beklemeli, euro tarafında beklemeli.