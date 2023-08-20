İslam Memiş: Dananın kuyruğu kopacak!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Dananın kuyruğu kopacak! Gram altın, gram gümüş, ons altın ve ons gümüş için uyarılarım var" dedi, beklentisini tek tek sıraladı.
Finans analisti İslam Memiş, son videosunda gram altın ve gram gümüşle ilgili uyardı. "Dananın kuyruğu kopacak" diyen İslam Memiş, yeni beklediği rakamları paylaşarak tarih de verdi.
"Yoğun bir haftayı geride bıraktık, piyasalarda gerginlik var. Dananın kuyruğu kopacak ancak eylülde mi ekimde mi kopacak? Göreceğiz. Küresel türbülans nereden patlak verecek?" diyen İslam Memiş, şöyle devam etti:
"Borsa İstanbul 7513 puanda günün tamamladı. Değer kaybı vardı. Beklediğimiz satışlar, sürpriz değil. Yaklaşık iki haftadır tüm videolarımda borsaya yeni girecek yatırımcıların giriş için beklemesi gerekiyor dedim. Kar satışları tamamlanmalı. Satışlar başladı. Derinleşecek mi, kademeli mi olacak, önümüzdeki haftalarda yorumlayacağız. Bu seviyelerde ben borsayı yüksek görüyorum. 7800 puandan çıkış yapanlar da altın tarafında beklemeli, gümüş tarafında beklemeli, euro tarafında beklemeli.
Dolar karşısında bütün varıklar değer kaybetti. Elimde TL var, altına, gümüşe, euro'ya gidebilirim. Dolar karşısında bütün varlıklar ucuz. Borsada satışlar benim açımdan yeni başladı, daha devam edecek. Ne zaman kademeli alım fırsatı gelir, uyarırım.