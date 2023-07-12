İslam Memiş 'dalgalanmalara hazır olun' diyerek uyardı: Gözler açıklanacak o veride

Fed üyeleri yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımını daha desteklediklerini açıklıyorlar.

Piyasaların yüzde 92’si Fed’in yıl sonuna kadar 25 baz puan faiz artırmasını bekliyor.

Yılın ikinci yarısında bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek.