İslam Memiş 'dalgalanmalara hazır olun' diyerek uyardı: Gözler açıklanacak o veride
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100'de kaleme aldığı yazısında ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin para piyasalarına olası etkilerini yazdı.
İslam Memiş, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin para piyasalarına olası etkilerini yazdı. Fed faiz artıracak mı? Dolar yükselişini sürdürecek mi? Dolar karşısında hangi yatırım araçları etkili olacak? İşte Memiş'in piyasadaki beklentileri kaleme aldığı o yazısı:
Küresel piyasaların gözü bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ABD enflasyon verisinde.
Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) açıklanmasıyla beraber para piyasalarında dalgalanmalara hazır olun.
ABD’de enflasyon ve resesyon etkileri varlık fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Düşük gelen enflasyon rakamının Fed’i daha şahin yapacağı beklenebilir.
Ancak söylem gücünü kullanacak Fed, sonrasında faiz artırım ihtimallerini tekrar gözden geçirebilir.
Fed üyeleri yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımını daha desteklediklerini açıklıyorlar.
Piyasaların yüzde 92’si Fed’in yıl sonuna kadar 25 baz puan faiz artırmasını bekliyor.
Yılın ikinci yarısında bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek.