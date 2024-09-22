İslam Memiş: Çok Sert Uçacak

Dolar kuru ile ilgili değerlendirmelerinde ise Memiş, 33 lira 4 kuruş seviyesinde bulunan doların dar bir bantta hareket ettiğini ve bu durumun yıl sonuna kadar devam edebileceğini söyledi. Dolar endeksinin uluslararası piyasalarda değer kaybetmesine rağmen Türkiye'de doların stabil kaldığını ifade eden Memiş, uzun vadede doların pozitif yönde hareket etmesini beklediğini belirtti.