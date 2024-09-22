İslam Memiş: Çok Sert Uçacak
Altına yatırım yapan milyonlarca kişiye yönelik önemli bir uyarı, piyasa uzmanı İslam Memiş’ten geldi. Memiş, gram altın fiyatlarının rekor seviyede artacağını söyleyerek, net rakam ve tarih verdi. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının önümüzdeki yıllarda 4.500 liraya ulaşacağını öngördü. Kendi YouTube kanalında yatırımcılara yönelik yaptığı açıklamalarda, yatırımcıları sabırlı olmaya davet eden Memiş, “Bekleyin” çağrısında bulundu.
UÇUŞA GEÇECEK
İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, kısa vadede altın yatırımcılarının dikkat etmesi gereken bant aralıklarına vurgu yaptı. 2023 yılı sonunda gram altının 3.000 ila 3.500 lira seviyesine ulaşacağını tahmin eden Memiş, 2025 yılı başlamadan gram altının 4.000-4.500 lira seviyesine çıkabileceğini belirtti. Memiş, “Elinizdeki varlıkların kıymetini bilin, kaptırmayın; seneye gram altında 4.500 lirayı bekleyin” dedi.
BORSA REKORA KOŞACAK
İslam Memiş, finans piyasalarına dair değerlendirmelerinde Borsa İstanbul 100 endeksinde de yükseliş beklentisini dile getirdi. Endeksin 9.274 seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, bu seviyeden borsaya giren yatırımcıların kazanmaya devam edeceğini ve uzun vadede 12.000 puana ulaşabileceğini öngördü.
Dolar kuru ile ilgili değerlendirmelerinde ise Memiş, 33 lira 4 kuruş seviyesinde bulunan doların dar bir bantta hareket ettiğini ve bu durumun yıl sonuna kadar devam edebileceğini söyledi. Dolar endeksinin uluslararası piyasalarda değer kaybetmesine rağmen Türkiye'de doların stabil kaldığını ifade eden Memiş, uzun vadede doların pozitif yönde hareket etmesini beklediğini belirtti.
MEMİŞ NET KONUŞTU
Ons altının şu anda 2.576 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, FED’in faiz indirim kararının ardından ons altının 2.600 dolar seviyesine yaklaştığını ancak bu seviyeden geri döndüğünü ifade etti. Altın fiyatları üzerinde ciddi bir geri çekilme beklediğini belirten Memiş, yatırımcıları sabırlı olmaya ve fiyatları yakından takip etmeye davet etti.
Gram altın için kısa vadede 2.800-2.900 lira aralığını takip edeceğini belirten Memiş, yıl sonu hedefi olarak ise gram altında 3.000-3.500 lira seviyesini işaret etti.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.