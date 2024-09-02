İslam Memiş: Çok Sert Düşecek

Eylül ayına 2500 dolar ile giriş yapan ons altına dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, altın sahiplerini ay boyunca dalgalı bir grafiğin beklediğine işaret etti. Bu hafta itibarıyla altın fiyatlarında düşüşlerin görüleceğini söyleyen Memiş, gram altın fiyatlarında yaşanacak düşüşlere ilişkin net tarih paylaştı.