İslam Memiş: Çok Sert Düşecek

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, bu hafta içerisinde altın fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacağını belirterek, yatırımcılara uyarılarda bulundu.

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İslam Memiş: Çok Sert Düşecek - Resim: 1

Eylül ayına 2500 dolar ile giriş yapan ons altına dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, altın sahiplerini ay boyunca dalgalı bir grafiğin beklediğine işaret etti. Bu hafta itibarıyla altın fiyatlarında düşüşlerin görüleceğini söyleyen Memiş, gram altın fiyatlarında yaşanacak düşüşlere ilişkin net tarih paylaştı.

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