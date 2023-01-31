İslam Memiş çok net tarih verdi: Gram altın 1550, dolar 25 lira olacak!

Evet piyasalarda biraz daha dalgalı seyir var ve belirsizlik fiyatlamalar var,bu da yatırımcıların aslında yatırım araçlarında acaba hangi yatırım araçlarını tavsiye edebiliriz veya hangi yatırım araçları kazandırır noktasında, yükselenler düşer mi düşenler yükselir mi gibi çok sorular gelmeye başladı yatırımcılarda. Dilerseniz borsa tarafından yavaş yavaş yorumlamaya başlayalım; Borsa İstanbu endeksi 5353 puanda,%1’lik bir satış var, borsa tarafında dalgalı bir seyire yıllık bazda odaklanmak gerekiyor yani ne dip seviyeler ne de zirve seviyeler görüldü, olaya böyle bakmak lazım.