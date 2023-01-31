İslam Memiş çok net tarih verdi: Gram altın 1550, dolar 25 lira olacak!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Medyatava TV'ye konuk oldu ve vatandaşların yatırımla ilgili merak ettiği sorulara cevap verdi. Memiş, gram altının 1500 lira, doların ise 25 lira olacağı tarihi açıkladı.
Medyatava TV'nin konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dolar, kripto para ve Borsa İstanbul için çok önemli uyarılar geldi...
İşte Memiş'in açıklamaları...
Evet piyasalarda biraz daha dalgalı seyir var ve belirsizlik fiyatlamalar var,bu da yatırımcıların aslında yatırım araçlarında acaba hangi yatırım araçlarını tavsiye edebiliriz veya hangi yatırım araçları kazandırır noktasında, yükselenler düşer mi düşenler yükselir mi gibi çok sorular gelmeye başladı yatırımcılarda. Dilerseniz borsa tarafından yavaş yavaş yorumlamaya başlayalım; Borsa İstanbu endeksi 5353 puanda,%1’lik bir satış var, borsa tarafında dalgalı bir seyire yıllık bazda odaklanmak gerekiyor yani ne dip seviyeler ne de zirve seviyeler görüldü, olaya böyle bakmak lazım.
Yatırımcılar genelde yıllık ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak bu Piyasayı görmesi lazım genelde kumar piyasası olarak görmemesi gerekiyor, kredili işlem yapmaması gerekiyor, hisselerini mutlaka çeşitlendirilmesi gerekiyor.