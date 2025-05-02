İslam Memiş Çok Kazandıran Tüyoyu Verdi! Altın Yatırımcısı Mutlaka Bunu Yapmalı
Son dönemde altın piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar, yatırımcıların karar verme süreçlerini zorlaştırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kısa süre önce rekor seviyelere ulaşan gram altın, 3.958 TL seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüş, bazı yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görülürken, bazıları için belirsizlik anlamına geldi.
TRUMP ETKİSİ VE KÜRESEL BELİRSİZLİKLER
Altın fiyatlarındaki yükselişin arka planında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert ekonomik açıklamaları, gümrük tarifeleri ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevden alınabileceği yönündeki iddialar bulunuyordu.
Bu gelişmeler, altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarmış ve fiyatları yukarı taşımıştı. Ancak son günlerde Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den gelen daha yumuşak mesajlar, altın fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesine neden oldu.
İSLAM MEMİŞ’TEN SABIR UYARISI
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altının 3.500 dolardan 3.250 dolara kadar gerilediğini belirtti. Gram altın için ise yatırımcılara “4 bin TL altına düşmeden pozisyon alınmamalı” diyerek sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Memiş, “Sabırlı olmak en büyük kazançtır” ifadesiyle yatırımcılara temkinli hareket etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
PİYASADA FIRSAT BEKLENTİSİ
İslam Memiş, altın piyasasında hâlâ “köpük” fiyatlamaların sürdüğünü ve bu baskının devam etmesi durumunda “ballı kaymak” olarak tanımladığı bir fırsat bölgesinin oluşabileceğini dile getirdi.
Genel beklentisinin düşüş yönünde olduğunu belirten Memiş, baskının sürmesi hâlinde yatırımcılar için yeni alım fırsatlarının doğabileceğini ifade etti.