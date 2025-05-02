İslam Memiş Çok Kazandıran Tüyoyu Verdi! Altın Yatırımcısı Mutlaka Bunu Yapmalı

Bu gelişmeler, altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarmış ve fiyatları yukarı taşımıştı. Ancak son günlerde Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den gelen daha yumuşak mesajlar, altın fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesine neden oldu.