İslam Memiş: Çok ilginç şeyler oluyor
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında görülen 'çok ilginç gelişmeyi' anlattı; kendisinin de daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığının altını çizerek herkesi uyardı.
İslam Memiş, gram altında daha önce görülmeyen bir gelişmeyi 'çok ilginç şeyler oluyor' diyerek duyurdu. Memiş, yatırımcıları da uyardı.
"Dolar ve altın ile operasyon çekiyorlar dikkat" başlıklı videosunda açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:
ABD'DEN GELECEK VERİYE DİKKAT
"Nisan ayının son haftasındayız. ABD'de önemli veriler var, Türkiye'de önemli açıklamalar var. Seçim meydanlarından piyasalara yeni haber akışları geliyor. Biz acaba vatandaş olarak bu açıklamaları nasıl fırsata çevirebiliriz.
Borsa İstanbul 100 endeksi 5022 puandan günü tamamladı. 4950-5250 bant aralığı öngörüm vardı. Bu bant aralığı biraz yatırımcıyı bunaltır diye düşünüyorum. Çok yüksek beklentilere girmeden endeks tarafına takip edeceğiniz seviye.