İslam Memiş: Çok ilginç şeyler oluyor

ABD'DEN GELECEK VERİYE DİKKAT

"Nisan ayının son haftasındayız. ABD'de önemli veriler var, Türkiye'de önemli açıklamalar var. Seçim meydanlarından piyasalara yeni haber akışları geliyor. Biz acaba vatandaş olarak bu açıklamaları nasıl fırsata çevirebiliriz.