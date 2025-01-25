İslam Memiş 'Büyük Ters Köşe' Diyerek Açıkladı: Gram Altında Kritik Tarih Belli Oldu
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için tarih vererek yeni rekor tahminini açıkladı. Yatırımcıları beklemeleri konusunda uyaran Memiş, "Panik yapmayın ters köşe olursunuz. Elinde gram altını olanlar beklesin çünkü her ay yeni bir zirve göreceğiz" dedi.
Gram altın, 3 bin 198 liraya kadar yükselirken yeni bir rekora imza attı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni rekor tahminini ve tarihi açıkladı. Yatırımcıları beklemeleri gerektiği konusunda uyaran Memiş, "Panik yapmayın ters köşe olursunuz. Elinde gram altını olanlar beklesin çünkü her ay yeni bir zirve göreceğiz" diyerek temmuz ayını işaret etti.
"PANİK YAPMAYIN TERS KÖŞE OLURSUNUZ"
Piyasaları ters köşe yapmak için dolar endeksinde 112'yi son bir kez gösterecekler diye bir şeyler seziyorum diyen Memiş, yatırımcının ons altın tarafında panik yapmaması gerektiğini belirtti. Memiş, "Ons altında 2720 dolar benim için kırmızı çizgi. Üzerindeki kapanışlar 2760 - 2780 dolar seviyesi ama panik yapmayın ters köşe olursunuz. Benim öngörüm 2.600 dolar seviyesi bu öngörüm de bir değişiklik olmadığını söylüyorum" dedi.
DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK
Ons altın ve ons gümüşte düşüş beklediğini belirten Memiş, "2720 dolar seviyesinin üzerinde 40 dolarlık bir atak geldi, 2760 dolar seviyesine kadar yükseldi. 2760 dolardan satmayın. Ana trende bakmak lazım ki o yüzden 30 dolarlık 40 dolarlık 50 dolarlık hareketlere bakmıyor. Ana Trend olarak 2.600 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum" açıklamasında bulundu.
"GRAM ALTIN HER AY ZİRVEYİ GÖRECEK"
Gram altın TL fiyatı 3165 lira seviyesine kadar yükselmişti, Ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. Gram altın tarafında o kadar sert düşüşler olmayacak diyen Memiş, elinde gram altını olan yatırımcıların beklemesi gerektiğini açıkladı.
Elinde gram olanlar beklesin çünkü her ay yeni bir zirve göreceğiz diyen Memiş, "Temmuz ayına kadar 3500 lira, temmuzdan sonra 4000 ve 4500 lira seviyesinin üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz. 3500 seviyesi temmuzdan önce de gelecek. Yani ben çok köpürtmüyorum olayı da yine de hedef koyalım kendimize 3500-4000 olur" diye konuştu.
"ALTINI BEKLETMEYE DEVAM ET"
Dolayısıyla nakide ihtiyacın yoksa kenarda altını bekletmeye devam et ama nakide ihtiyacın varsa o zaman bu yükselişleri bir fırsat olarak değerlendir sat diyen Memiş, "Ev mi alacaksın, araba mı alacaksın, farklı bir şeyde mi kullanacaksın işini gör ama elinde altın bulunduranlar için yıllık bazda bu yukarı yönlü hareketler devam edecek" ifadelerini kullandı.