İslam Memiş 'Büyük Ters Köşe' Diyerek Açıkladı: Gram Altında Kritik Tarih Belli Oldu

"GRAM ALTIN HER AY ZİRVEYİ GÖRECEK"

Gram altın TL fiyatı 3165 lira seviyesine kadar yükselmişti, Ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. Gram altın tarafında o kadar sert düşüşler olmayacak diyen Memiş, elinde gram altını olan yatırımcıların beklemesi gerektiğini açıkladı.

Elinde gram olanlar beklesin çünkü her ay yeni bir zirve göreceğiz diyen Memiş, "Temmuz ayına kadar 3500 lira, temmuzdan sonra 4000 ve 4500 lira seviyesinin üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz. 3500 seviyesi temmuzdan önce de gelecek. Yani ben çok köpürtmüyorum olayı da yine de hedef koyalım kendimize 3500-4000 olur" diye konuştu.