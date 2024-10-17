İslam Memiş Büyük Kazandıracak Yol Haritasını Açıkladı: Altın Mı Döviz Mi? Ne Yapılmalı?
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı değerlendirmelerde bir kez daha Aralık ayına dikkat çekerek, TL, altın, gümüş, döviz için uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve Euro ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Alım zamanı gelip gelmediğiyle ilgili görüşlerini de paylaştı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarının piyasalarda belirleyici olacağını ifade etti. Memiş, yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgularken, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekti.
Memiş, "Haziran ayından bu yana iki kez faiz indirimi olabilir beklentimiz vardı. Yabancı yatırımcılar, ocak ayında faiz indirimlerinin başlayacağını öngörüyor. En az bir faiz indirimi bekliyorum. Faiz politikası önemli, çünkü parasını mevduatta tutanlar çıkış yaparak alternatif yatırım araçlarına yöneliyorlar" dedi.
ALTIN YATIRIMI BÜYÜK KAZANDIRACAK
Mevduattan çıkanların altına yöneldiğini belirten Memiş, "Altının önü açık. Piyasada altın hala güçlü bir tercih. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için altın cazip bir seçenek olmaya devam ediyor" diye ekledi. Memiş, gram altın fiyatlarında 2980 TL ile 3080 TL arasında bir direnç bulunduğunu ve özellikle 3100 TL’den 3015 TL’ye gerileyen fiyatın yatırımcılar için fırsat sunduğunu belirtti.
BORSA VE DOLAR GÜÇLÜ
Borsa İstanbul’un 8838 puanda olduğunu hatırlatan Memiş, "Borsada dip seviyelere yakın bir yerdeyiz. 9000 puanın altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak görüyorum. 9200 ve 9600 seviyeleri ise direnç olarak karşımıza çıkabilir" dedi. Dolar/TL kuru hakkında ise "34,26 TL ile güçlü duruşunu koruyor" ifadesini kullandı.
JEOPOLİTİK RİSKLER VE ABD SEÇİMLERİ
Memiş, özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik risklere ve ABD’de yaklaşan seçimlerin piyasalar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Aralık ayı çalkantılı geçecek. ABD seçimlerini atlattıktan sonra piyasalar daha net bir görünüme kavuşacak. Bu dönemde malda kalmak ve borçsuz bir şekilde aralık ayına hazırlanmak önemli" dedi.
GÜMÜŞTE SABIRLI OLUN
Gümüş fiyatlarını da değerlendiren Memiş, ons gümüşte 30-32 dolar aralığını takip ettiğini belirterek, "Gram gümüşte dolar kuru düşüşleri bir miktar frenliyor. Elinde gümüşü olanlar satış yapmamalı, gümüş yatırımında sabırlı olmak gerekiyor" diyerek yatırımcılara sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.
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