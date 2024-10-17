İslam Memiş Büyük Kazandıracak Yol Haritasını Açıkladı: Altın Mı Döviz Mi? Ne Yapılmalı?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve Euro ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Alım zamanı gelip gelmediğiyle ilgili görüşlerini de paylaştı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarının piyasalarda belirleyici olacağını ifade etti. Memiş, yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgularken, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

Memiş, "Haziran ayından bu yana iki kez faiz indirimi olabilir beklentimiz vardı. Yabancı yatırımcılar, ocak ayında faiz indirimlerinin başlayacağını öngörüyor. En az bir faiz indirimi bekliyorum. Faiz politikası önemli, çünkü parasını mevduatta tutanlar çıkış yaparak alternatif yatırım araçlarına yöneliyorlar" dedi.