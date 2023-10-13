İslam Memiş 'bundan sonra rahat yok' diyerek uyardı: 'Kimse stabil bir piyasa beklemesin'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında piyasaları bundan sonra nelerin beklediğini yazdı. Memiş "piyasalara bundan sonra rahat yok" diyerek uyarılarda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, İsrail-Filistin savaşının piyasalara etkisini yazdı. Memiş'ten dikkat çeken uyarılar gelirken "piyasalara bundan sonra rahat yok" tespiti de dikkat çekti.
Memiş'in tv100'de yayımlanan yazısı şöyle:
Bu hafta piyasaların birinci başlığı İsrail-Filistin savaşı oldu.
Küresel piyasalar zaten Fed duymaktan sıkılmıştı.
Savaş, piyasalar için yeni bahane oldu.
Artık kontrollü ve uzun süreli bir savaş ortamı oluştuğundan bundan sonra piyasalara rahat yok!
Kimse stabil ve tekniğin çalıştığı bir piyasa beklememeli.
Çünkü sistem derin belirsizlik istiyor.
Sistem “Kuralları biz koyarız, hikâyeyi biz yazarız” diyor.
İsrail-Filistin savaşı ile beraber emtia fiyatlarında toparlanma gördük ama yükseliş göremedik.
1.811 dolar seviyesinden 1.885 dolar seviyesine yükselen ons altın bir şey değil.
1.678 lira seviyesinden 1.768 lira seviyesine yükselen gram altın bir şey değil.
Ortalık ateş çemberi olmasına rağmen piyasada yaprak kımıldamıyor.
Bu haftanın en önemli verisi ABD enflasyon verisiydi.
ABD’de tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti.
Yıllık artış ise yüzde 3,7 olarak açıklandı.
Benim beklentim yüzde 4 olması yönündeydi.
Yüksek gelmemesi iyi.
Fed’in daha güvercin olma ve 2024’ün ortası gibi faiz indirimine başlama ihtimalleri yükseldi.
ABD’de işsizlik maaşı başvurusu da yatay seyretti.
İşsizlik maaşı başvuruları 7 Ekim ile biten haftada 209 bine yükseldi.
Piyasalar, neyi nasıl fiyatlayacağına tam olarak karar vermedi.
Bu hafta savaş bahanesiyle altını yükselttiler.
Şimdi kâr satışı yapıp Fed’i fiyatlamak isteyebilirler.
Piyasalar kararsız.
Benim kanaatim savaşın daha ön planda kalacağı yönünde.
Gerçek savaş fiyatlamasını o zaman görebiliriz.