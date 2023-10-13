İslam Memiş 'bundan sonra rahat yok' diyerek uyardı: 'Kimse stabil bir piyasa beklemesin'

Artık kontrollü ve uzun süreli bir savaş ortamı oluştuğundan bundan sonra piyasalara rahat yok!

Kimse stabil ve tekniğin çalıştığı bir piyasa beklememeli.

Çünkü sistem derin belirsizlik istiyor.

Sistem “Kuralları biz koyarız, hikâyeyi biz yazarız” diyor.