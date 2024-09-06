İslam Memiş: "Bugün Açıklanacak, Hazırlığa Başlayın"

Yılın ilk çeyreğinde peş peşe yükselişler ile yatırımcısının yüzünü güldüren altın, son haftalarda yatay seyir izleyerek tedirginliğe neden oldu. Birikimini altın tarafında değerlendiren yatırımcılar, hangi pozisyonda beklemeler gerektiğini merak ederken, altın ve para piyasalarına yönelik değerlendirmeleri ile dikkat çeken İslam Memiş'ten emtia fiyatlarına yönelik önemli uyarılar geldi.



ALTIN YATIRIMCISININ KADERİ BUGÜN ŞEKİLLENECEK



Memiş, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin tarihi bir niteliğe sahip olacağını belirterek, verilerin ardından altın fiyatlarının aynı kalmayacağını, yukarı ya da aşağı yönlü çok sert bir kırılmanın görüleceğini belirtti. Bugün açıklanacak verilerin aynı zamanda 18 Eylül'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı karara da ışık tutacağını belirten Memiş, uluslararası piyasaların bu ay itibarıyla Fed'in faiz indirimine başlayacağına yönelik görüşüne dikkat çekerek, bu durumun ons altında tarihi yükselişleri başlatacağını vurguladı.



Ons tarafında yaşanacak yükselişle birlikte gram altının da sert ataklar yapacağını hatırlatan uzman isim, yıl sonunda görülmesi beklenen gram altın/TL fiyatını 3000-3500 TL arasına çekti. İşte Memiş'in altın sahiplerine yönelik uyarıları...