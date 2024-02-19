İslam Memiş: Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar / TL yatırımcılarını "Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın" diyerek uyardı.

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İslam Memiş: Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftada yatırım araçlarına ilişkin olarak beklentilerini sıraladı.

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İslam Memiş: Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın - Resim: 2

DOLAR/TL KURU

30,86 lira seviyesinde. Her hafta aynı şeyi söylüyorum ancak değişen bir şey yok. Trend yukarı.

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İslam Memiş: Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın - Resim: 3

Üç haftadır söylediğim gibi şubatı 31 lira seviyesinden tamamlarız. Martta 32 lira devam ederiz.

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İslam Memiş: Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın - Resim: 4

EUR/USD PARİTESİ

1,07-1,08 aralığında oyalanıyor. Haftaya 1,0782 seviyesinden başladı. Bana göre ucuz. Tekrar 1,07 denemesini yapabilir. Hedef 1,09 seviyesi.

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İslam Memiş: Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın - Resim: 5

Yıl içinde 1,12-1,15 hedefim devam ediyor. Bu hafta 1,07-1,08 aralığı geçerliliğini koruyor.

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İslam Memiş: Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın - Resim: 6

ONS ALTIN (XAU/USD)

2 bin 21 dolar seviyesindeyiz. 1.950-2.050 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Bu bant aralığına odaklanmalı.

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İslam Memiş: Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın - Resim: 7

2 bin 50 dolar yukarı yönlü kırılmadıkça baskı devam eder. Ama bu bant aralığını ucuz görüyorum. Bu hafta 1.980-2.030 dolar aralığını takip edeceğim.

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İslam Memiş: Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın - Resim: 8

Yine "Dolar düşecekmiş" yalanına inananlar var! Uyanın ve işinize bakın. Hayal kuranlar hep uyuyarak masal dinlemeye devam edecek."

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