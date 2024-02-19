İslam Memiş: Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar / TL yatırımcılarını "Bu yalana inananlar var, uyanın ve işinize bakın" diyerek uyardı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftada yatırım araçlarına ilişkin olarak beklentilerini sıraladı.
DOLAR/TL KURU
30,86 lira seviyesinde. Her hafta aynı şeyi söylüyorum ancak değişen bir şey yok. Trend yukarı.
Üç haftadır söylediğim gibi şubatı 31 lira seviyesinden tamamlarız. Martta 32 lira devam ederiz.
EUR/USD PARİTESİ
1,07-1,08 aralığında oyalanıyor. Haftaya 1,0782 seviyesinden başladı. Bana göre ucuz. Tekrar 1,07 denemesini yapabilir. Hedef 1,09 seviyesi.
Yıl içinde 1,12-1,15 hedefim devam ediyor. Bu hafta 1,07-1,08 aralığı geçerliliğini koruyor.
ONS ALTIN (XAU/USD)
2 bin 21 dolar seviyesindeyiz. 1.950-2.050 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Bu bant aralığına odaklanmalı.
2 bin 50 dolar yukarı yönlü kırılmadıkça baskı devam eder. Ama bu bant aralığını ucuz görüyorum. Bu hafta 1.980-2.030 dolar aralığını takip edeceğim.
Yine "Dolar düşecekmiş" yalanına inananlar var! Uyanın ve işinize bakın. Hayal kuranlar hep uyuyarak masal dinlemeye devam edecek."