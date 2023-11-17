İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!

Altının ons fiyatı (xau/usd) 1.808 dolar, altının gram fiyatı 1.668 lira seviyesine gerilediğinde, “Merkez bankaları stokluyor, elinizde bulunan altınlarınıza sahip çıkın, bu işin arkası tufan” uyarım vardı.

Bir sabah bir baktık Filistin-İsrail savaşı başlamış.

Ons 2.007 dolar, gram 1.778 liraya yükselmiş.

Peki merkez bankaları stoklamış mı?

Evet, hem de çılgınlar gibi.