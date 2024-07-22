İslam Memiş, Borsa İstanbul'da En Çok Yükselecek Hisseleri Açıkladı: 'Yıl Sonuna Kadar Uçuşa Geçecek'
Altın piyasaları üzerine yorumlarıyla tanınan ekonomist İslam Memiş, Borsa İstanbul yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, son günlerde bireysel yatırımcıların yönünü çevirdiği bir sektörde düşüşlerin yaşanacağını belirterek, borsada yılın ikinci yarısında en yüksek getiriyi sağlayacak hisseleri açıkladı.
Borsa İstanbul, 9 milyona yaklaşan yatırımcı sayısı ile son yıllarda Türkiye'nin en popüler yatırım aracı haline dönüştü. Geçmişte uzmanlık alanı ekonomi olanların uğrak yeri olan Borsa, şimdilerde meslek ve ekonomik sınıf fark etmeksizin herkes için bir kazanç kapısı olarak dikkat çekiyor.
Haftaya yatay seyirle başlayan Borsa İstanbul'daki BIST100 endeksine ilişkin önemli ayrıntıları aktaran Memiş, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun iki basamak birden artırılmasının borsaya pozitif yansımalarının olacağını belirtti.
BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK O HİSSELER YÜKSELECEK
Memiş, Türkiye'ye giriş yapacak yabancı yatırımcının önemli bir bölümünün borsa tarafında hisse satın alacağını belirtirken, bu girişlerle birlikte en yüksek getiriyi sağlamasını beklediği sektörleri sıraladı.
Son yıllarda özellikle acemi yatırımcı tarafından 'güvenli liman' olarak tercih edilen bankacılık sektörüne yönelik önemli bir beklenti içinde olunmaması gerektiğini aktaran uzman isim, BIST100 endeksinde yılın ikinci yarısında en büyük getiriyi sağlayacak sektörlerden birinin savunma sanayii olduğunu vurguladı.
GIDA, TEKNOLOJ, SAVUNMA SANAYİİ HİSSELERİ UÇUŞA GEÇECEK
Borsa İstanbul'un ilerleyen dönemde yeni düşüşlerle birlikte 10 bin puanın altına sarkabileceğini söyleyen Memiş, buna karşın hafta içerisinde kısa vadeli beklentisini 11 bin 150 puan ile 11 bin 500 puan arasında işaretledi. Memiş, BIST100 endeksinde yer alan kurumsal şirketlere yatırım yapılması tavsiyesinde bulunurken, yatırımcılara özellikle teknoloji, gıda ve savunma sanayii sektörlerine ağırlık verilmesini tembihledi.
İşte İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Borsa İstanbul 100 endeksinde öngördüğüm 11 bin 500 puan seviyesinin kapısı, Moody's tarafından yapılan not artırımıyla beraber açılmış oldu. Bu hafta Borsa İstanbul'da 11.150 ile 11.500 puan arasını takip etmeye devam edeceğim. Boğa sezonu başlamadı, borsa tarafında tedbirli duruşumu devam ettiriyorum.
Alımlarımı yapmak için 10 bin puan seviyesinin altını bekliyorum ancak borsayı seven, borsaya giriş için fırsat kollayan ve acaba hangi sektörleri tercih edeyim diye merak edenlere şu yanıtı veriyorum:
"Bankacılık sektöründen ziyade, sanayi sektörlerinin tercih edilmesini tavsiye edebilirim. Kişisel tercihim özellikle savunma sanayii olur.
Bankacılık sektöründe işlem yapan ve farklı bir sektöre giriş yapmak isteyen arkadaşlara yılın ikinci yarısında sanayi sektöründe yatırımlar yapmalarını tavsiye ediyorum.