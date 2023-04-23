İslam Memiş: Ben uyarmıştım

Memiş'in gram altın yorumları şöyle:

"Hem döviz hem de gram altın tarafında makas aralıkları gün geçtikçe açılmaya devam ediyor. Gram altın, bankalarda 85 lira Kapalıçarşı’da 17 lira alım-satım makas aralığı var. Ons altın (xau/usd), Çarşamba günü 2 bin 20 dolar seviyesinden bin 970 dolar seviyesine geriledi.