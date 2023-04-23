İslam Memiş: Ben uyarmıştım
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın piyasalarındaki fırtına için 'ben uyarmıştım' diyerek dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.
Gram altın uzmanı İslam Memiş'ten, altın ve dolarda yaşanan hareketliliğe dair çarpıcı açıklamalar geldi. Memiş, makas aralıklarına özellikle dikkat çekti, yaptığı bir uyarıyı takip edenlerine hatırlattı.
TV100'deki yazısında normal şartlarda olmasını beklediği gram altın pozisyonunu dile getirerek, bunun tersi sonucunun nedenlerini aradı. Memiş, bundan sonrasına dair ise dikkati çeken uyarılar yaptı.
Memiş'in gram altın yorumları şöyle:
"Hem döviz hem de gram altın tarafında makas aralıkları gün geçtikçe açılmaya devam ediyor. Gram altın, bankalarda 85 lira Kapalıçarşı’da 17 lira alım-satım makas aralığı var. Ons altın (xau/usd), Çarşamba günü 2 bin 20 dolar seviyesinden bin 970 dolar seviyesine geriledi.
'UYARIDA BULUNMUŞTUM'
50 dolar gerilemesi ve düzeltme yapması bu yönden önemliydi. Düşüş olmadan önce yatırımcıya uyarılarda bulunmuştum.