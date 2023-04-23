İslam Memiş: Ben uyarmıştım

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın piyasalarındaki fırtına için 'ben uyarmıştım' diyerek dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş Altın
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İslam Memiş: Ben uyarmıştım - Resim: 1

Gram altın uzmanı İslam Memiş'ten, altın ve dolarda yaşanan hareketliliğe dair çarpıcı açıklamalar geldi. Memiş, makas aralıklarına özellikle dikkat çekti, yaptığı bir uyarıyı takip edenlerine hatırlattı.

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İslam Memiş: Ben uyarmıştım - Resim: 2

TV100'deki yazısında normal şartlarda olmasını beklediği gram altın pozisyonunu dile getirerek, bunun tersi sonucunun nedenlerini aradı. Memiş, bundan sonrasına dair ise dikkati çeken uyarılar yaptı.

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İslam Memiş: Ben uyarmıştım - Resim: 3

Memiş'in gram altın yorumları şöyle:

"Hem döviz hem de gram altın tarafında makas aralıkları gün geçtikçe açılmaya devam ediyor. Gram altın, bankalarda 85 lira Kapalıçarşı’da 17 lira alım-satım makas aralığı var. Ons altın (xau/usd), Çarşamba günü 2 bin 20 dolar seviyesinden bin 970 dolar seviyesine geriledi.

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'UYARIDA BULUNMUŞTUM'

50 dolar gerilemesi ve düzeltme yapması bu yönden önemliydi. Düşüş olmadan önce yatırımcıya uyarılarda bulunmuştum.

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