İslam Memiş: Beklemek faydalı, bıçak sırtında
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırım araçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken bazı seviye ve tarihlere dikkat çekti.
Tüm dünyanın merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını 26 Temmuz’da açıklayacak. Uzun bir süredir enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uygulayan bankanın son kez faiz artırması bekleniyor. Mart 2024 yılına kadarki dönemde ise 1 puanlık indirimin yapılabileceği ifade ediliyor.
DOLAR
Geçtiğimiz hafta ABD’de son olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kalınca Fed’in hala canlılığı devam eden istihdam piyasasını işaret eden veriler karşısında yıl içerisinde ikinci bir faiz artışına gidebileceği beklentileri yeniden gündeme geldi.
Dolar endeksi yeniden 101 seviyesinin üzerine çıktı. Yurt içinde ise beklentinin altında faiz kararına piyasanın çok güçlü tepkisi gözlenmedi ve kur 27 TL’nin hafif altında hareket etmeye devam etti. Şu sıralar ise 26,94 TL’den değerleniyor.