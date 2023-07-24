İslam Memiş: Beklemek faydalı, bıçak sırtında

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını 26 Temmuz’da açıklayacak. Uzun bir süredir enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uygulayan bankanın son kez faiz artırması bekleniyor. Mart 2024 yılına kadarki dönemde ise 1 puanlık indirimin yapılabileceği ifade ediliyor.