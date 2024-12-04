İslam Memiş Asgari Ücret İçin Net Rakam Verdi: 2025 Yılında Zam Bu Kadar yapılacak...

Türkiye gazetesine konuşan İslam Memiş, "Bu haftanın önemli verisi, Kasım ayı enflasyon verisiydi. Yurt içi piyasalarda herkesin gözü kulağı, açıklanacak enflasyon farkındaydı. Özellikle enflasyon verisinin beklentinin biraz daha üstünde geldiğini söyleyebilirim. Yüzde 2,24 olarak geriliyor. Yıllık bazı yüzde 47. Beklenti yüzde 46,6 civarındaydı. Şimdi gıda-enflasyon tarafında ciddi artış olduğunu gözlemliyoruz. Kur tarafında da bir risk oluşumu var. Kişisel kanaatim, enflasyon tarafındaki mücadele iyi niyetle, samimiyetle devam ediyor ancak karşılığını almamız biraz uzun sürecek diye tahmin ediyorum" dedi.