İslam Memiş altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023'e keskin bir giriş yapan altın hakkında öngörülerde bulundu.

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İslam Memiş altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı - Resim: 1

Altın, 2022 yılında yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Küresel piyasalardaki yüksek enflasyona karşın FED ve Avrupa Merkez Bankası olmak üzere birçok ülke sıkı para politikalarına yöneldi. 

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İslam Memiş altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı - Resim: 2

Yapılan faiz artırımları altını baskılarken, Türkiye'deki yatırımcılar ise yalnızca kur farkı sebebiyle altında artış görebildi. 

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İslam Memiş altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı - Resim: 3

Ancak geçtiğimiz yılın aksine birçok yatırımcı 2023'ün altının yılı olacağını iddia ediyor.

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İslam Memiş altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı - Resim: 4

GRAM ALTIN 1500 LİRAYI GÖRECEK

İslam Memiş, gram altının 2023'e iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

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