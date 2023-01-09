İslam Memiş altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı
Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023'e keskin bir giriş yapan altın hakkında öngörülerde bulundu.
Altın, 2022 yılında yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Küresel piyasalardaki yüksek enflasyona karşın FED ve Avrupa Merkez Bankası olmak üzere birçok ülke sıkı para politikalarına yöneldi.
Yapılan faiz artırımları altını baskılarken, Türkiye'deki yatırımcılar ise yalnızca kur farkı sebebiyle altında artış görebildi.
Ancak geçtiğimiz yılın aksine birçok yatırımcı 2023'ün altının yılı olacağını iddia ediyor.
GRAM ALTIN 1500 LİRAYI GÖRECEK
İslam Memiş, gram altının 2023'e iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi: