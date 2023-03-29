İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı!

Gram altın, 2023’e ekranlarda bin 96 lira, serbest piyasalarda bin 115 lira seviyesinden başladı. Bugünlerde gram altın bin 225 lira seviyelerinde. Yani, ilk üç ayda gramında 110 lira arttı. Ons, bin 823 dolar seviyesinden yıla başlamıştı, bugünlerde bin 950 dolar seviyesinden işlem gerçekleştiriyor. Yani, ilk üç ayda ons altın yatırımcısına 127 dolar kazandırmış.