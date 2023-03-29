İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı!
İslam Memiş, altının üç aylık karnesini çıkardı, Haziran sonrası için uyardı. İki haftadır altın fiyatları neden yükseliyor? Altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatları ne olacak? Yatırım için en uygun tarih ne zaman? İşte altının üç aylık karnesi...
Piyasa uzmanı İslam Memiş, TV100'deki köşesi için altının üç aylık karnesini çıkardı. İşte Memiş'in çarpıcı değerlendirmeleri:
2023 yılına hızlı başlayan altın fiyatları, yılın ilk çeyreğini yükselişle tamamlıyor diyebiliriz. Altın, uzun bir aradan sonra haftalık bazda yüzde 6 yükseldi. Son iki haftadır yaşanan yükselişin nedeni “ABD’de yaşanan banka iflasları.” Enflasyon, resesyon, jeopolitik risk ve belirsizlikler. Bu etkenler altın fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Özellikle son haftalarda piyasalarda yaşanan endişe, altını tekrar güvenli liman yaptı.
2022 Şubat’ta Rusya-Ukrayna gerilimi ile beraber 2 bin 57 dolara yükselen altın, aynı yıl Fed’in faiz artırım politikasıyla bin 670 dolara geriledi. Merkez bankalarının altın talebi, belirsizlik ve banka iflasları gibi nedenler tekrar altının 2 bin 9 dolara yükselmesine neden oldu.
Gram altın, 2023’e ekranlarda bin 96 lira, serbest piyasalarda bin 115 lira seviyesinden başladı. Bugünlerde gram altın bin 225 lira seviyelerinde. Yani, ilk üç ayda gramında 110 lira arttı. Ons, bin 823 dolar seviyesinden yıla başlamıştı, bugünlerde bin 950 dolar seviyesinden işlem gerçekleştiriyor. Yani, ilk üç ayda ons altın yatırımcısına 127 dolar kazandırmış.